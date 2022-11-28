Украинцев предупредили, что новая массированная атака может быть в любой момент

Для подготовки такой атаки россиянам нужно в среднем до двух недель. После предварительных масштабных обстрелов прошло уже 5 дней, поэтому советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире национального телемарафона заявил, что украинцам следует быть готовыми к любым действиям страны-агрессора.

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В предыдущие недели мы видели, что для подготовки подобного массированного удара им нужно в среднем от 7 до 14 дней. Отныне мы должны быть готовы к тому, что в любой момент россияне могут начать массированную атаку,

– сказал он.

Денисенко призвал украинцев не пренебрегать правилами безопасности, а также сделать запасы воды и зарядить павербанки.

ГСЧС призывали не игнорировать воздушную тревогу

За 9 месяцев украинцы уже привыкли к новым условиям жизни и часто игнорируют сигналы воздушной тревоги, которые предупреждают об опасности. Впрочем, следует помнить, что враг чрезвычайно коварен, и пренебрегать сигналами "Воздушная тревога!" ни в коем случае нельзя. В ГСЧС напомнили, как действовать во время тревоги.

Прогнозы массированных ракетных обстрелов

Накануне глава президентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что на следующей неделе возможен новый массированный ракетный удар по Украине. Следствием таких ударов могут быть и новые блэкауты по всей стране.

О вероятности такой атаки также рассказали в ГУР МО Украины. В разведке заявили, чтобы подготовиться к следующему массированному обстрелу, России нужно около недели.

Однако представитель разведки также сообщил, что запасы высокоточного оружия у России действительно истощены. Однако у нее еще осталось много не высокоточных ракет, а, как известно, точность для оккупантов не обязательна.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что, к сожалению, сейчас ракеты для новых обстрелов у россиян есть, и на их планирование влияют разные факторы. В частности, на частоту массированных ударов влияют и погодные условия.

Внимание! 24 канал призывает украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги. Сразу после объявления опасности пройдите до ближайшего укрытия, ведь это может спасти вашу жизнь!

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