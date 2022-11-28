Украинцев предупредили, что новая массированная атака может быть в любой момент
Для подготовки такой атаки россиянам нужно в среднем до двух недель. После предварительных масштабных обстрелов прошло уже 5 дней, поэтому советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире национального телемарафона заявил, что украинцам следует быть готовыми к любым действиям страны-агрессора.
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В предыдущие недели мы видели, что для подготовки подобного массированного удара им нужно в среднем от 7 до 14 дней. Отныне мы должны быть готовы к тому, что в любой момент россияне могут начать массированную атаку,
– сказал он.
Денисенко призвал украинцев не пренебрегать правилами безопасности, а также сделать запасы воды и зарядить павербанки.
ГСЧС призывали не игнорировать воздушную тревогу
За 9 месяцев украинцы уже привыкли к новым условиям жизни и часто игнорируют сигналы воздушной тревоги, которые предупреждают об опасности. Впрочем, следует помнить, что враг чрезвычайно коварен, и пренебрегать сигналами "Воздушная тревога!" ни в коем случае нельзя. В ГСЧС напомнили, как действовать во время тревоги.