Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 канал . Он также отметил, что у россиян уже все перемешалось – запасы Советского союза и то, что выпускала сама Россия.
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Чем дальше, тем больше мы убеждаемся в том, что российский ВПК работает над изготовлением ракет и работают они в три смены. Но все же это количество не "закрывает" все потребности армии врага.
Жданов оценил ракетный потенциал россиян: смотрите видео
Разница между поставкой и использованием ракет постоянно растет, а значит уровень насыщенности ракетами у россиян – близок к минимуму,
– говорит Жданов.
Именно поэтому, по его словам, мы наблюдаем меньшее количество ракетных ударов, реже и ежедневные ракетные обстрелы.
Массированная ракетная атака России может повториться
- Накануне глава президентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что на следующей неделе возможен новый массированный ракетный удар по Украине. Следствием таких ударов могут быть и новые блекауты по всей стране.
- О вероятности такой атаки также рассказали в ГУР МО Украины. В разведке заявили, чтобы подготовиться к следующему массированному обстрелу, России нужно около недели .
- Однако представитель разведки также сообщил, что запасы высокоточного оружия у России действительно истощены. Однако у нее еще осталось много не высокоточных ракет, а, как известно, точность для кафиров не обязательна.
- Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил , что, к сожалению, сейчас ракеты для новых обстрелов у россиян есть, и на их планирование влияют разные факторы. В частности, на частоту массированных ударов влияют и погодные условия.