Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 канал . Он также отметил, что у россиян уже все перемешалось – запасы Советского союза и то, что выпускала сама Россия.

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Чем дальше, тем больше мы убеждаемся в том, что российский ВПК работает над изготовлением ракет и работают они в три смены. Но все же это количество не "закрывает" все потребности армии врага.

Жданов оценил ракетный потенциал россиян: смотрите видео

Разница между поставкой и использованием ракет постоянно растет, а значит уровень насыщенности ракетами у россиян – близок к минимуму,

– говорит Жданов.

Именно поэтому, по его словам, мы наблюдаем меньшее количество ракетных ударов, реже и ежедневные ракетные обстрелы.

Массированная ракетная атака России может повториться

Накануне глава президентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что на следующей неделе возможен новый массированный ракетный удар по Украине. Следствием таких ударов могут быть и новые блекауты по всей стране.

О вероятности такой атаки также рассказали в ГУР МО Украины. В разведке заявили, чтобы подготовиться к следующему массированному обстрелу, России нужно около недели .

Однако представитель разведки также сообщил, что запасы высокоточного оружия у России действительно истощены. Однако у нее еще осталось много не высокоточных ракет, а, как известно, точность для кафиров не обязательна.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил , что, к сожалению, сейчас ракеты для новых обстрелов у россиян есть, и на их планирование влияют разные факторы. В частности, на частоту массированных ударов влияют и погодные условия.

Дорогие украинцы! Призываем вас заботиться о собственной безопасности и ни в коем случае не игнорировать сигналы тревоги. Это может спасти жизнь, поэтому сделайте запасы воды, зарядите гаджеты и повербанки. Будьте готовы и в безопасности.