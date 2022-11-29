За словами Юрія Ігната, вороги погрожують у своїх пабліках та соцмережах обов'язково "жахнути". Про це речник командування Повітряних сил ЗСУ розповів 29 листопада у ефірі телемарафону "Єдині новини".
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Чи може ворог знову масовано вдарити по Україні
Юрій Ігнат заявив, що найстрашніше ми пережили в лютому – березні 2022 року, коли сотні ракет летіли на голову щодня, коли російська авіація літала, були активні повітряні бої.
Відбувається тероризм. Десь застосують більше ракет, десь – менше. Повітряні сили готові до відбиття повітряного нападу,
– заявив речник командування.
Він зазначив, що був на зв'язку з командувачем Повітряних сил, генерал-лейтенантом Миколою Олещуком і той запевнив, що Повітряні сили готові: "Ракети заряджені. Будемо відбивати, скільки вони б там не запускали".
За його словами, Повітряні сили ЗСУ робитимуть все можливе, щоб якомога менше цього залізяччя летіло нам на голови.
Юрій Ігнат сказав, що:
- зрозуміло, що суспільство дуже чутливо реагує на цю інформацію про російські літаки, які з'явились в районі Енгельса;
- є інфографіка Міноборони України, що у ворога не так багато високоточних чи далекобійних ракет. Мовиться про Х-101 та X-555.
"Розслаблятись не потрібно. Зрозуміло, що вони (росіяни – 24 канал) ще виробляють їх (ракети – 24 канал) і можуть поповнювати запаси. Тому завдання Повітряних сил та Збройних Сил – відбивати цю повітряну агресію, а людей – зберігати спокій, вірити в Збройні та Повітряні Сили", – заявив Юрій Ігнат.
Що відомо про ймовірну атаку росіян
- Володимир Зеленський ввечері 28 листопада під час традиційного звернення розповів, що російські окупанти готують нові удари по Україні. За словами президента, поки у Москви є ракети – вони не заспокояться.
- Окрім того, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко повідомив "НВ", що російські окупанти готують 20 літаків на авіабазі в Енгельсі для нового масованого ракетного удару по Україні.
- Ба більше, в американському Інституті вивчення війни розповіли, що Росія активно готується до нового удару. Їхня активність свідчить про те, що вороги хочуть підтримувати темпи останніх атак.
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