Это он подчеркнул во время телемарафона. Секретарь СНБО добавил, что в Украине продолжается также информационная война. Так что не стоит верить во все вбросы, которые распространяются по сети. В частности, те, которые касаются массированных ракетных ударов.

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Полагайтесь на официальные источники

Данилов попросил украинцев крайне осторожно относиться к информации. Особенно той, которая касается ракетного потенциала России. Ведь сетью уже ходят предположения, что снарядов у врага настолько много, что он сможет чуть ли не бесконечно "кошмарить" нас атаками.

По словам секретаря СНБО, следует очень осторожно анализировать информацию, которую мы сейчас получаем. Он подчеркнул, что враг активно занимается вбросом в информационное пространство. Поэтому в нем также идет война.

Кроме того, он призвал украинцев полагаться только на официальную информацию. Ту, которой владеют люди, приближены к сектору безопасности и обороны нашего государства. В то же время подчеркнул, что блогеры и другие эксперты, которые в сети продолжают сеять панику, должны за это отвечать.

Я хочу всех успокоить. Смотрите, когда будет ракетный обстрел, власти обязательно вас будут об этом сообщать. Не нужно жить постоянно в ожидании каких-то неприятностей. Живите своей жизнью. Она и так сложная,

– подчеркнул Данилов.

По его словам, ожидание возможного ракетного удара не менее опасно. Он призвал не накручивать себя. В то же время, не игнорировать сигналы об опасности с неба.

Напомним, что во время воздушной тревоги следует немедленно отправиться к укрытию. Там нужно находиться, пока не будет сигнала об отбое. Этот простой алгоритм действий может спасти вам жизнь.

Угроза массированных ракетных ударов сохраняется

Но справедливости ради отметим, что любой ракетный удар, массированный он или нет – угрожает жизни. Не пренебрегайте самым ценным, что у вас есть.

В то же время, отметим, что спутниковые снимки, сделанные 28 ноября, демонстрируют повышенную готовность врага к возможной атаке. Именно для этого россияне перебросили множество своих самолетов к аэродрому "Энгельс-2".

Добавим, что в Белом доме предположили, что Россия продолжит свои ракетные удары по Украине. Что касается военных операций, то и они не будут прекращаться зимой.

Заметим, что враг не просто так обстреливает Украину старыми и дешевыми ракетами. По мнению генерал-майора СБУ в запасе Виктора Ягуна, таким образом оккупанты пытаются ослабить нашу ПВО. Ведь на "пустышки" мы вынуждены реагировать дорогими ракетами, которых у нас не так уж много.

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