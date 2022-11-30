Об этом 24 каналу рассказал генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун. По его мнению, враг намерен также ослабить наше ПВО.
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Дешевых ракет у россиян еще много
По его мнению, россияне для реализации своего плана используют дешевые и старые ракеты.
Когда они выпускают ракеты, нет понимания, это летит "пустышка", или ракета, которая может нанести значительный ущерб. Мы вынуждены стрелять по этим объектам нашими ракетами, которые намного дороже, чем те "пустышки", и у нас их не так много,
– отметил генерал-майор.
Он подчеркнул, что дешевых ракет у захватчиков пока достаточно.
"Этими "пустышками" они могут обстреливать любые наши объекты для того, чтобы сориентироваться, где и что у нас расположено и истощить нашу систему ПВО", – считает Ягун.
Какие ракеты использует враг для воздушных атак по Украине: смотрите видео
Предоставят ли Украине системы ПВО западные партнеры: важное
- В Пентагоне отмечают, что противовоздушная оборона – главный приоритет, когда речь идет о поддержке Украины. Однако по поводу поставок систем ПВО Patriot пока другая позиция. Представитель Минобороны США Пэт Райдер пояснил, что системы Patriot требуют существенной поддержки, обслуживания и тренировки. Эти системы не работают по принципу "подключи и работай".
- Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что не поддерживает предложение передать Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot. Их Варшава приобрела у США для защиты своего воздушного пространства.
- США могут предоставить Украине систему противовоздушной обороны Patriot. Они необходимы для защиты от будущих ракетных атак россиян. Об этом сообщили СМИ, ссылаясь на высокопоставленного представителя Минобороны США . Он подчеркнул, что системы ПВО Patriot – это одно из рассматриваемых средств противовоздушной обороны.