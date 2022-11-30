Об этом 24 каналу рассказал генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун. По его мнению, враг намерен также ослабить наше ПВО.

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Дешевых ракет у россиян еще много

По его мнению, россияне для реализации своего плана используют дешевые и старые ракеты.

Когда они выпускают ракеты, нет понимания, это летит "пустышка", или ракета, которая может нанести значительный ущерб. Мы вынуждены стрелять по этим объектам нашими ракетами, которые намного дороже, чем те "пустышки", и у нас их не так много,

– отметил генерал-майор.

Он подчеркнул, что дешевых ракет у захватчиков пока достаточно.

"Этими "пустышками" они могут обстреливать любые наши объекты для того, чтобы сориентироваться, где и что у нас расположено и истощить нашу систему ПВО", – считает Ягун.

Обратите внимание! Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что на сегодняшний день украинские силы ПВО уничтожают примерно 80% враждебных целей.

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