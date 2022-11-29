Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что не поддерживает предложение передать Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot.

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Что известно о позиции Польши

Отметим, что после заседания правительства Польши 29 ноября Моравецкого спросили, не стоит ли установить польские комплексы Patriot в Украине, поскольку они будут более эффективны для обороны Польши там.

Он ответил, что зенитно-ракетные комплексы Patriot используют для защиты Польши.

Наши комплексы Patriot, которые поступят к нам, надеюсь, скоро, однозначно будут использоваться для защиты польского неба, потому что у нас есть только первые батареи, которые поступают к нам. У немцев или других наших союзников уже есть эти батареи, и будем честны, что сегодня под угрозой скорее польское небо, а не немецкое,

– сказал Моравецкий.

У премьера Польши также спросили, почему он не поддерживает размещение польских Patriot в Украине, в то время как предлагает, чтобы это сделала Германия. Моравецкий подчеркнул, что "сейчас не лучшее время для разговоров о Patriot, которые еще не прибыли в Польшу".

Когда они прибудут, мы будем принимать решение вместе с президентом, министром обороны об их детальной дислокации,

– добавил Моравецкий.

Что этому предшествовало

После инцидента в Пшеводуве, когда в результате падения ракеты погибли два человека, министр обороны Германии Кристине Ламбрехт предложила предоставить Польше системы Patriot и истребители Eurofighter, которые будут охранять польское воздушное пространство.

Однако лидер польской власти партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что для безопасности Польши было бы лучше, если бы Германия предложила системы противовоздушной обороны Patriot не ей, а Украине.

В Берлине сначала категорически отказали, однако впоследствии стали рассматривать это предложение. Обсуждения до сих пор продолжаются.

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