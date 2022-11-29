На саммите НАТО в Бухаресте обсудили предоставление системы ПВО Patriot Украине. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

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Передадут ли Украине системы ПВО Patriot

По его словам, во время саммита в Бухаресте ведутся дискуссии о возможности передачи Украине систем противовоздушной обороны Patriot.

Наши дискуссии касаются предоставления новых систем, например Patriot, и сейчас об этом идет дискуссия. Но это касается и того, чтобы гарантировать, что те системы, которые уже поставлены, эффективны и функционируют.

– сказал генсек.

МИД Украины настаивает на передаче Patriot от НАТО

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что будет настаивать на передаче Украине систем противовоздушной обороны Patriot и трансформаторов. Об этом он сообщил сегодня на встрече глав МИД стран НАТО в Бухаресте.

Он отметил, что на встрече министров НАТО необходимо ускорять принятие и реализацию решений. Пока союзники размышляют, украинцы сидят без электричества, воды и отопления после ударов россиян, подчеркнул Кулеба.

Кулеба заявил, что ключевыми темами будут вопросы поставки Украине систем ПВО и восстановления энергетической инфраструктуры.

Есть два ключевых месседжа: Patriot и трансформаторы. Сейчас критически важно не только восстановить энергетические мощности, но и обеспечить надежную защиту этого оборудования от дальнейших атак России – это можно достичь путем укрепления противовоздушной и противоракетной обороны нашей страны.

– добавил министр.

Справочно. ЗРК MIM-104 Patriot – это американский зенитный ракетный комплекс, используемый армией США и ее союзниками. ЗРК Patriot состоит из ракеты воздушного перехвата и высокопроизводительной радарной системы.

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