Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил об этом в своем твиттере. Он отметил, что эта реактивная система залпового огня LRU поможет нашим военным сдерживать и обезвреживать врага.

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Военная помощь от Франции

В Украину прибыл 4-й брат из семьи "Длинной руки" – LRU из Франции! Украинская армия теперь еще более мощная для сдерживания и уничтожения врага. Это видимый результат дружбы между президентами Владимиром Зеленским и Эммануэлем Макроном,

– написал Резников.

Также Резников выразил благодарность министру вооруженных сил Себастьену Лекорню, а также правительству и народу Франции.

Справочно. LRU (Lance Roquette Unitaire) – это французская модернизация американской РСЗО M270. Также есть германский вариант MARS II (Mittleres Artillerieraketensystem) и итальянский – MLRS-I (MLRS Improved).

Важная помощь от Словакии

29 ноября министр обороны Словакии Ярослав Надь сообщил, что страна передала Украине 30 боевых машин пехоты БМП-1.

Он отметил, что Украина получила помощь на основании соглашения с Германией. Он выразил благодарность немецкой коллеге Кристине Ламбрехт.

Швеция также поддерживает Украину экономически, политически и в военном плане. Последний пакет помощи поможет пережить зиму и защититься от ракетных ударов России.

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем отметил, что последний пакет помощи – самый большой за всю историю. Он оказывает военную и гуманитарную помощь на зиму. Это системы ПВО. И это не последний вклад. Швеция также поддержит Grain from Ukraine.

Украина может впервые получить от стран НАТО истребители. В НАТО рассматривают передачу Украине советских самолетов класса МиГ-29 и более современных истребителей F-16.

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