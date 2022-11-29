Об этом пишет адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис в колонке для Bloomberg. По его словам, лидеры в странах НАТО вернулись к рассмотрению возможности предоставления Украине истребителей.

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Без помощи НАТО воздушная борьба будет продолжаться в пользу России

Лидеры стран НАТО пересматривают идею, от которой отказались в первые дни войны о предоставлении Украине самолетов.

Как сообщил Ставридис, сейчас обсуждается предоставление Вооруженным Силам Украины или истребителей МиГ-29 советских времен, или даже излишков американских F-16 – простых в освоении многоцелевых истребителей.

Автор колонки отмечает, что без помощи НАТО воздушная борьба будет продолжаться в пользу России.

С сухопутной войной в пользу Украины и жестокой воздушной войной в пользу России лучшим вариантом для Запада будет значительно увеличить помощь Украине со стороны воздушной войны в конфликте,

– отметил Джеймс Ставридис.

По его мнению, передача Украине больше инструментов для закрытия неба может стать ключом к тому, чтобы заставить россиян окончательно начать переговоры.

Украина просит самолеты, чтобы защититься от ракетных атак России

С начала полномасштабного вторжения Украина просила союзников предоставить современные самолеты, чтобы самостоятельно защититься от ракетных ударов России. Украина до сих пор не получала самолеты, ведь партнеры боятся спровоцировать Россию.

Бесплатно передать истребители МиГ-29 Украины готова Польша. Но, по данным СМИ, на решение Польши повлиял Китай, оказывавший давление на США.

Украина уже отобрала группу летчиков, готовых учиться пилотировать современные истребители. В Воздушных силах ВСУ заявили, что сейчас дело за партнерами.

Министр обороны Алексей Резников заявлял, что оптимистично настроен по передаче Украине истребителей F-16, F-15 или Gripen. Резников сообщал, что есть шанс, что украинские летчики начнут овладевать современной генерацией самолетов.

Заявлению главы Минобороны предшествовало то, что Палата представителей приняла решение о выделении 100 миллионов долларов на обучение военных пилотов Украины.

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