Об этом заявил Оуэн Мэтьюз – журналист британского издания Spectator. По его мнению, на протяжении всей войны настоящую позицию Китая в этом отношении было трудно определить – не в последнюю очередь потому, что Пекин говорил сторонам то, что они хотели услышать.

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Иллюзия поддержки Китая стала просчетом Путина

В марте министр иностранных дел Китая Ван И косвенно обвинил США в "разжигании напряженности" и "сеянии раздора" с Россией. Кроме этого, в прошлом месяце он сказал своему российскому коллеге Сергею Лаврову, что его страна будет "решительно поддерживать российскую сторону под руководством президента Путина". Также Ван И пообещал, что "Китай готов углубить контакты с российской стороной на всех уровнях".

Однако в сентябре в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Китая уже подыгрывал НАТО. Он сказал генеральному секретарю Йенсу Столтенбергу, что его страна остается открытой "к диалогам и обменам с Альянсом и готова совместно содействовать прочному и стабильному развитию двусторонних отношений".

Реальность такова, что Китай постоянно поддерживает только одну сторону – свою собственную. Но иллюзия поддержки Китая была одним из многих просчетов, которые привели Владимира Путина к войне,

– отметил журналист.

На саммите в Пекине 4 февраля этого года Си Цзиньпин и Путин объявили о "безграничной дружбе без запрещенных сфер сотрудничества" – новом уровне китайско-российского стратегического партнерства, который будет "выше" альянсов времен холодной войны.

По словам источника, имеющего давние тесные связи с высшим политическим и военным руководством Китая, Пекин знал о планах России насчет вторжения. Однако россияне представили предстоящую военную операцию как "ограниченную операцию по возвращению утраченной российской провинции и воссоединению России в исторических границах". Этот нарратив совпадал с собственной позицией Китая по отношению к Тайваню.

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Ядерный шантаж Путина встревожил Пекин

Российская "операция" не должна была вмешиваться в Зимнюю Олимпиаду в Пекине, которая завершилась 20 февраля – за 4 дня до вторжения Путина.

"Самое важное то, что в конфиденциальном приложении к "безграничной дружбе" была взаимная гарантия безопасности, которую Россия требовала от Китая в течение десятилетий, но до сих пор не смогла получить", – рассказал Мэтьюз.

Подобно статье 5 НАТО о том, что нападение на одного члена является нападением на всех, Пекин и Москва обязались прийти на военную помощь друг другу в случае иностранного вторжения на их территорию. Китай внес довольно мудрую оговорку о том, что должны также сохраняться особые условия такого нападения, что фактически исключит территории, которые Россия оккупирует во время войны. Таким образом, Пекин будет освобожден от любых обязательств отвечать на нападения на захваченные украинские территории.

Угроза Путина о ядерной эскалации 27 февраля встревожила мир, в том числе Китай. Ведь, по информации источника, имеющего регулярные личные контакты с лидерами Народно-освободительной армии, ключевым приоритетом Пекина для российско-натовского противостояния было "избегание любой ядерной эскалации и содействие достижению прекращения огня",

Теперь Путин – в глазах китайцев – опрометчиво разыграл свою самую опасную карту прямо в начале конфликта. Поэтому, когда через несколько дней возникла угроза дальнейшей эскалации в виде предложения польского правительства поставить Украине весь парк истребителей советских времен МиГ-29, китайцы обеспокоились.

– заметил журналист.

Стоит отметить, что польские МиГ-29, скорее всего, не сыграли бы важную роль на поле боя. От 26 до 33 таких истребителей были изготовлены в начале 1980-х годов для ВВС Восточной Германии. Их продали Польше в 2003 году за символическую сумму в 1 евро каждый. А вот Румыния, владевшая 20 аналогичными самолетами, сняла их с вооружения много лет назад.

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Китай нажал на США

Предоставление Украине истребителей любого типа страной НАТО стало бы важным символическим шагом к прямому участию Североатлантического союза в конфликте. Первоначально реакция Вашингтона на предложение Польши была положительной. Однако через день, 8 марта, Пентагон внезапно изменил свою позицию, заявив, что это "невыполнимо".

"Что изменило мнение Вашингтона? Отчасти это была срочная и конфиденциальная сторонняя инициатива с участием бывших европейских лидеров и высокопоставленных чиновников, которую наконец одобрили китайцы", – заявил журналист.

С момента заявления Путина о ядерной готовности от 27 февраля Народно-освободительная армия Китая также связывалась через военные каналы со старшими российскими генерал-офицерами, с которыми они установили личный контакт за годы совместных военных учений и переговоров о военных закупках.

Цель Пекина заключалась в том, чтобы убедиться, что даже если будет политическое решение о применении ядерного оружия, российская армия будет настаивать на соблюдении своей давней военной ядерной доктрины – использование ядерного оружия произойдет исключительно в случае нападений на российскую территорию.

Благодаря этим неофициальным контактам Вашингтон и НОАК договорились, что если США прекратят соглашение по МиГам, генералы Пекина сделают все возможное, чтобы обезвредить ядерную угрозу Путина на оперативном уровне,

– заявил Мэтьюз.

США сохраняли принципиально осторожное отношение к поставкам стратегического оружия в Украину на протяжении всей войны. По мнению журналиста, это фактически подтверждает, что Вашингтон глубоко осознавал обеспокоенность Китая, разделяемую и некоторыми крупными странами ЕС.

Кроме того, несмотря на резкое увеличение денежной помощи и предоставление военной техники, в частности стандартной для НАТО артиллерии калибра 155 миллиметров, Альянс до сих пор воздерживается от поставок штурмовиков, вертолетов, танков, соответствующих его стандартам, ракет большой дальности и так далее.

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