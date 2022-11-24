Об этом во время своего вечернего обращения 24 ноября рассказал президент Владимир Зеленский, сообщает 24 канал. Глава государства ежечасно получает уведомления об ударах оккупантов по Херсону и другим общинам области.

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Зеленский анонсировал важные новости для Украины

Президент отметил, что террор мирных жителей начался сразу после того, как российская армия была вынуждена бежать из Херсона.

Это месть проигравших. Воевать они не умеют. Единственное, что пока могут – это терроризировать. Либо энергетический террор, либо артиллерийский, либо ракетный – вот это и все, к чему деградировала Россия при нынешних ее руководителях. Только освобождение нашей земли и надежные гарантии безопасности для Украины могут оградить наш народ от любых российских эскалаций,

– подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что ради этого ежедневно идет активная работа с партнерами нашего государства, поэтому скоро будут весомые новости.

Смотрите обращение Владимира Зеленского

В частности, президент обратился сегодня к Парламентской ассамблее ОБСЕ, которая сейчас работает в Польше.

"Призвал провести реформу этой Организации, чтобы она наконец могла помочь восстановить безопасность в Европе. В Парламентской ассамблее ОБСЕ действует такой принцип принятия решений, что нужно согласовывать решения долгие месяцы и убеждать абсолютно всех даже для того, чтобы лишить прав делегации государства-террориста. Так точно не должно быть", – объяснил глава государства.

Он добавил, что во время такой войны и террора решения против государства-виновника должны приниматься мгновенно. Президент надеется, что члены ОБСЕ прислушиваются к украинскому призыву.

"Говорил с президентом Израиля. Проинформировал его о последствиях российского энергетического террора, о потребностях нашего государства в связи с этим. Также обсудили украинские инициативы по преодолению продовольственного кризиса, созданного Россией. Я пригласил Израиль присоединиться к нашему гуманитарному проекту", – заявил Зеленский.

Он подытожил, что у Украины уже есть конкретные договоренности с разными странами, как сделать эту инициативу по поставке продовольствия беднейшим странам действительно глобальной. Вскоре обещают представить все детали.

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