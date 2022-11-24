Про це під час свого вечірнього звернення 24 листопада розповів президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал. Глава держави щогодини отримує повідомлення про удари окупантів по Херсону та інших громадах області.

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Зеленський анонсував важливі новини для України

Президент зауважив, що терор мирних жителів почався одразу після того, як російська армія була змушена втекти з Херсонщини.

Це помста тих, хто програв. Воювати вони не вміють. Єдине, що поки можуть, – це тероризувати. Або енергетичний терор, або артилерійський, або ракетний – ось це і все, до чого деградувала Росія за теперішніх її керівників. Тільки звільнення нашої землі й надійні гарантії безпеки для України можуть захистити наш народ від будь-яких російських ескалацій,

– наголосив Зеленський.

Він додав, що заради цього щодня триває активна робота з партнерами нашої держави, тож скоро будуть вагомі новини.

Дивіться звернення Володимира Зеленського

Зокрема, президент звернувся сьогодні до Парламентської асамблеї ОБСЄ, яка зараз працює в Польщі.

"Закликав провести реформу цієї Організації, щоб вона нарешті могла допомогти відновити безпеку у Європі. У Парламентській асамблеї ОБСЄ діє такий принцип ухвалення рішень, що треба погоджувати рішення довгі місяці й переконувати абсолютно всіх, навіть щоб позбавити прав делегацію держави-терориста. Так точно не має бути", – пояснив глава держави.

Він додав, що під час такої війни та терору рішення проти держави-винуватиці повинні ухвалювати миттєво. Президент сподівається, що члени ОБСЄ дослухаються до українського заклику.

"Говорив з президентом Ізраїлю. Поінформував його про наслідки російського енергетичного терору, про потреби нашої держави у зв'язку із цим. Також обговорили українські ініціативи з подолання продовольчої кризи, створеної Росією. Я запросив Ізраїль приєднатися до нашого гуманітарного проєкту Grain from Ukraine", – заявив Зеленський.

Він підсумував, що Україна також вже має конкретні домовленості з різними країнами, як зробити цю ініціативу з постачання продовольства найбіднішим країнам справді глобальною. Невдовзі обіцяють представити всі деталі.

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