Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт, окрім систем ППО Patriot, запропонувала Польщі винищувачі Eurofighter. Польський експрем'єр та голова керівної партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський, хоч і вважає цю ідею цікавою, заявив, що краще надати ЗРК Україні, адже це буде корисно для безпеки й Польщі, і нашої держави.

До теми "Краще для нашої безпеки": Польща просить Німеччину передати ППО Patriot не їй, а Україні

У Берліні кажуть, що надати Україні ЗРК Patriot, поки неможливо

Міністерка оборони Німеччини заявила, що системи ППО Patriot, які ФРН запропонувала Польщі, призначені для використання лише на території НАТО.

Ці Patriot є частиною інтегрованої протиповітряної оборони НАТО, тобто вони призначені для розміщення на території НАТО. Будь-яке використання за межами території Альянсу вимагатиме попереднього обговорення з НАТО та союзниками,

– заявила Ламбрехт.

Німеччина запропонувала Польщі надати ці системи після того, як в Пшеводові впала ракета, яка вбила 2 людей. Проте міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що краще скерувати ЗРК Україні.

"Після чергових ракетних атак Росії я звернувся до Німеччини з проханням передати системи Patriot, запропоновані Польщі, в Україну та розмістити їх на її західному кордоні", – написав Блащак.

Цікаво! Наземні системи ППО, такі як Patriot, створені для перехоплення ракет у небі. Однак НАТО не вистачає цих систем, оскільки після холодної війни багато союзників Альянсу зменшили їхню кількість.

Системи Patriot могли б посилити захист українського неба

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, коментуючи можливість закрити небо кількох українських областей, звернув увагу на тактико-технічні характеристики комплексу зі збиття повітряних цілей.

"Це допоможе, звичайно, на понад 100 кілометрів працює комплекс. Це буде потужна система, яка зможе в радіусі навколо себе забезпечити прикриття повітряного простору", – наголосив Ігнат.

За його словами, Patriot не стоятиме, як самостійна система. Комплекс посилить систему ППО, яка в Україні вже є і працює. Тож потенційно ці ЗРК можуть посилити захист українського неба.

Щодо передачі Німеччиною ЗРК Patriot Польщі Ігнат вважає це логічним, оскільки країна є членом НАТО.

"Це цілком природна перспектива. І в Польщі, як і в Румунії, є системи ППО, засоби раннього радіолокаційного виявлення", – сказав він.

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