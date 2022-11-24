Зокрема речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону зазначив, що ЗРК Patriot дійсно резонно розмістити в Україні.

Увага "Краще для нашої безпеки": Польща просить Німеччину передати ППО Patriot не їй, а Україні

А чому саме в Польщі? Можна і в Україні розміщувати, на західних теренах. Тут питання до наших партнерів. На які вони готові піти кроки для того, щоб захистити і український кордон та українську територію, і зокрема Європу. Щоб ще на підступах до Європи забезпечити безпеку повітряного простору,

– сказав Юрій Ігнат.

Patriot посилить захист українського неба

Коментуючи можливість закрити небо кількох областей, він звернув увагу на тактико-технічні характеристики комплексу зі збиття повітряних цілей, що має ефективну дальність ураження до 150 кілометрів.

Це допоможе, звичайно, понад 100 кілометрів працює комплекс. Це буде потужна система, яка зможе в радіусі навколо себе забезпечити прикриття повітряного простору,

– наголосив Ігнат.

Ба більше, речник пояснив, що ЗРК Patriot не буде стояти, як самостійна система. Комплекс посилить існуючу систему ППО, яка у нас сьогодні є. Тож, потенційно це ППО може посилити захист українського неба.

Логічна реакція НАТО

Щодо передачі Німеччиною ЗРК Patriot Польщі, спікер Юрій Ігнат вважає це логічним, оскільки країна є членом НАТО.

"Це цілком природна перспектива. І в Польщі, як і в Румунії, є системи ПРО, засоби раннього радіолокаційного виявлення", – сказав він.

Що відомо про передачу ППО Patriot Польщі

Німеччина домовилася з Польщею про перекидання до українського кордону ППО Patriot. Сталось це після падіння російських ракет на території Польщі.

Однак, глави Міноборони Польщі запропонував передати німецьких Patriot Україні. Згодом ініціативу також підтримав Ярослав Качинський, голова правлячої партії Польщі "Право та справедливість".

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