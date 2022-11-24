Владимир Зеленский рассказал об актуальной ситуации в регионах.

Состояние в энергосистеме Украины: дефицит составляет 50%

Какая ситуация с электроснабжением

Весь день украинские энергетики работают, чтобы поскорее вернуть свет и тепло в дома украинцев. По состоянию на вечер 24 ноября в 15 областях еще есть проблемы с водой. Самая сложная ситуация в:

Киевской,

Кировоградской,

Днепропетровской,

Львовской,

Полтавской,

в Харьковской областях.

Ситуация с электричеством остается сложной во всех областях, но все же по чуть-чуть отходим от блекаута. Самая тяжелая ситуация в столице и еще 15 областях. Энергетики, коммунальщики, бизнес – все выполняют свою часть работы, чтобы снова дать свет. Это действительно общенациональная задача – Украина и в этом работает максимально объединено,

– подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер поблагодарил работников ГСЧС и всю нашу систему областных администраций за быстрое развертывание сети Пунктов Несокрушимости. Всего по состоянию на сегодняшний день запущено 4362 пункта в большинстве регионов.

Больше об этом – Обращение Владимира Зеленского за 24 ноября: смотрите видео

Как ЕС помогает Украине преодолеть энергетический кризис

Очень важную инициативу начали партнеры в Европейском Союзе. Зеленский рассказал, что Европарламент вместе с сетью европейских городов открыли программу "Генераторы надежды". Это позволит нам использовать возможности горизонтального сотрудничества в Европе – с городами, с бизнесами – и обеспечить Украину необходимым сейчас энергооборудованием.

Достойный внимания Европарламент принял резолюцию о признании России спонсором терроризма

Какие вопросы обсудили на Ставке Верховного Главнокомандующего

24 февраля Владимир Зеленский на фоне массированных ракетных обстрелов врага собрал Ставку Верховного Главнокомандующего. Там подробно проанализировали вопросы энергетики и связи.

Отдельное внимание было уделено системе связи. Что бы ни планировали террористы, мы должны сохранить связь. Россия хочет, чтобы украинцы не просто оказались без света и тепла... Террористы хотят изолировать нас друг от друга. Поэтому это фундаментальный вопрос,

– рассказал президент Украины.

Он отметил, что по этому вопросу будут приняты дополнительные решения.

Что происходит на фронте

Кроме того, на Ставке была рассмотрена ситуация на передовой. Украинские воины по всем направлениям держат ключевые рубежи. Также Зеленский загадочно сказал, что есть направления, по которым ВСУ готовятся продвигаться вперед.

"Почти ежечасно я получаю сообщения об ударах оккупантов по Херсону и другим общинам области. Такой террор начался сразу после того, как российская армия была вынуждена бежать из Херсона. Это месть проигравших", – добавил Зеленский.

Он констатировал, что оккупанты не умеют воевать. Единственное, что они пока могут – это терроризировать. Защитить украинцев от российского террора может только освобождение нашей земли и надежные гарантии безопасности для Украины.

Однако есть и положительные новости. 24 ноября удалось освободить еще 50 украинских воинов из российского плена, среди которых:

двое офицеров,

48 рядовых и сержантов.

15 из них были захвачены еще в Киевской области, на территории ЧАЭС. Семь были захвачены на Змеином. Наконец-то они все будут дома,

– подчеркнул украинский лидер.

В этом контексте Зеленский поблагодарил всех, кто сделал этот обмен возможным. Также он не забыл поблагодарить каждого и каждого, кто воюет и работает ради нашего государства.