Об этом сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг на бухарестском форуме, организованном Институтом Аспена. Он заверил, что члены Альянса будут продолжать поддерживать Украину, которая защищается от незаконной агрессивной войны России.

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В НАТО хотят убедиться, что Украина победит

Если победит агрессор, не может быть крепкого мира,

– сказал генсек НАТО.

Йенс Столтенберг добавил, что "не может быть крепкого мира, если угнетение и самодержавие преобладают над свободой и демократией".

Генсек отметил, что большинство войн заканчиваются за столом переговоров. Однако, по его словам, происходящее за столом переговоров напрямую связано с происходящим на поле боя.

"Итак, чтобы создать условия для длительного мира, мы должны убедиться, что Украина победит как суверенное независимое государство. Мы должны продолжать оказывать военную поддержку Украине", – сказал он.

Столтенберг заявил, что НАТО будет поддерживать Украину столько, сколько необходимо и не отступит.

Почему Запад не должен допустить победу России

Ранее генсек НАТО заявил, что коллективное мероприятие не имеет права допустить победу России в войне против Украины. Столтенберг подчеркнул, что если Запад допустит победу Владимира Путина, то заплатит гораздо более высокую цену, чем сейчас.

Генсек НАТО подчеркнул, что война России против Украины может завершиться за столом переговоров. Однако он подчеркнул, что условия окончания войны должны быть приемлемыми для Украины.

В то же время, Столтенберг отметил, что было бы большой ошибкой недооценивать Россию.

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