Об этом сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг на бухарестском форуме, организованном Институтом Аспена. Он заверил, что члены Альянса будут продолжать поддерживать Украину, которая защищается от незаконной агрессивной войны России.
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В НАТО хотят убедиться, что Украина победит
Если победит агрессор, не может быть крепкого мира,
– сказал генсек НАТО.
Йенс Столтенберг добавил, что "не может быть крепкого мира, если угнетение и самодержавие преобладают над свободой и демократией".
Генсек отметил, что большинство войн заканчиваются за столом переговоров. Однако, по его словам, происходящее за столом переговоров напрямую связано с происходящим на поле боя.
"Итак, чтобы создать условия для длительного мира, мы должны убедиться, что Украина победит как суверенное независимое государство. Мы должны продолжать оказывать военную поддержку Украине", – сказал он.
Столтенберг заявил, что НАТО будет поддерживать Украину столько, сколько необходимо и не отступит.
Почему Запад не должен допустить победу России
- Ранее генсек НАТО заявил, что коллективное мероприятие не имеет права допустить победу России в войне против Украины. Столтенберг подчеркнул, что если Запад допустит победу Владимира Путина, то заплатит гораздо более высокую цену, чем сейчас.
- Генсек НАТО подчеркнул, что война России против Украины может завершиться за столом переговоров. Однако он подчеркнул, что условия окончания войны должны быть приемлемыми для Украины.
- В то же время, Столтенберг отметил, что было бы большой ошибкой недооценивать Россию.
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