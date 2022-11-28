На этой встрече министры НАТО, вероятно, дадут новые обещания по поводу нелетальной поддержки Украины.
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Речь идет о:
- топливе,
- электрогенераторах,
- медикаментах,
- зимнем снаряжении,
- устройствах для борьбы с беспилотниками.
Отдельные члены Североатлантического союза также, вероятно, объявят о новых поставках военного оборудования для Украины, главным образом, систем противовоздушной обороны.
В то же время НАТО, как организация, не будет предлагать такие поставки из-за опасений вовлечения в войну с Россией. Но министры также обсудят, как поддержать Украину в ближайшем будущем.
В долгосрочной перспективе мы поможем Украине перейти от оборудования советских времен к современным стандартам, доктрине и тренировкам НАТО,
– сказал перед встречей генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Добавим, что 21 ноября Парламентская ассамблея НАТО признала Россию и ее режим государством-террористом. Ответная резолюция была единогласно принята на ежегодной сессии в Мадриде. Политолог Валерий Дымов отметил, что решение Европарламента очень важно и может повлиять на международные отношения в дальнейшем. В то же время, Россия фактически сразу подтвердила свой статус "страны-террориста и страны террористов" новыми атаками на гражданскую инфраструктуру Украины.
Как мир поддерживает Украину
Пока глава Кремля вынужден выклянчивать у таких же диктаторских режимов, как и в России, хоть какое-то оружие и боеприпасы, Украину поддерживают многие правительства мира и частные компании. В частности:
- Американская корпорация Boeing хочет наладить поставки высокоточных снарядов в Украину.
- Гендиректор компании Baykar Makina Халук Байрактар планирует в будущем производить в Украине беспилотные истребители Bayraktar Kizilelma, а также беспилотники. Строительство завода может занять несколько месяцев, запустить его планируют в 2023 году.
- Великобритания предоставила Вооруженным Силам Украины ракеты с высокоточным наведением Brimstone 2. Кроме того, Германия передала 10 танковых тягачей M1070 Oshkosh.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что некоторые страны оказывают Украине военную помощь, хотя не говорят об этом, и даже отрицают свое участие.
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