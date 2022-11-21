Об этом 24 каналу сказал народный депутат, глава делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев. Он подчеркнул, что это была командная работа .

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По его словам, у нас очень много друзей в Парламентской ассамблее НАТО, эта организация – проукраинская. Хотя есть некоторые страны, например Венгрия. которые не слишком разделяют все наши позиции.

Но резолюция проголосована. Мы встретились с евродепутатами, которые входят в состав Парламентской ассамблеи НАТО, и они нас заверили о голосовании за эту резолюцию по признанию России спонсором терроризма в Европарламенте. Они говорят, что есть высокие шансы,

– заявил Чернев.

Что дает признание России спонсором терроризма

Депутат рассказал, что сейчас национальная Парламентская ассамблея рекомендовала правительствам своих стран признать Россию террористом.

"Если Ассамблея, в которую входят 30 стран-членов НАТО, принимает решение, что Россия - это страна-террорист, то это дает толчок национальным парламентам признать в своих странах такие же решения в отношении России", - пояснил Чернев.

Он добавил, что это будет означать:

абсолютную изоляцию России от западного мира,

разрыв всех экономических, политических и дипломатических отношений,

то есть это максимально зажмет Россию и сделает из нее вторую Северную Корею.

Мы продолжаем дипломатическую работу на всех площадках, потому что несколько недель назад была проголосована резолюция с похожим определением России террористом в Парламентской ассамблее Совета Европы. То есть сейчас у нас ЕС, Канада и США,

– объяснил депутат.

По его словам, это больше политический документ, который носит рекомендательный характер, но это все равно сигнал, что западный мир готов к признанию этого (России спонсором терроризма – 24 канал) на национальном уровне.

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Надо, чтобы за это проголосовали в США

Депутат подчеркнул, что очень важно, чтобы это было признано в Конгрессе США. "Мы это проговаривали с конгрессменами, и они тоже готовы сделать такой шаг. Ведь в законодательстве США есть такая формулировка как страна-спонсор терроризма", – добавил он.

По его мнению, если США проголосуют за такое решение по России, то это автоматически означает изоляцию России. "Поэтому мы ждем решения Конгресса и тогда России будут не поздороваться", - добавил Чернев.

Он отметил, что в США несколько изменился Конгресс, так что это вполне возможно, ведь сейчас республиканцы будут больше давить на Белый дом.

К слову, на этой неделе Европарламент будет голосовать за резолюцию о признании России страной-спонсором терроризма . Накануне текст резолюции согласовывал более 4 часов. Однако даже сами евродепутаты пока еще неоднозначно оценивают перспективы принятия такого документа.