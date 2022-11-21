Об этом 24 каналу рассказал политический и экономический эксперт Валерий Клочок. По его словам, на Западе уже давно определились, что Россия должна проиграть Украине. Он даже предполагает, что НАТО может вступить в войну, если гипотетически в ВСУ произойдет крах на фронте.

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В Пентагоне официально заявляли, что одна из мощных дивизий численностью в 4700 человек находится в Румынии. Другие – на границе с Польшей. Еще проходят обучение в странах Балтии. Эти силы готовы начать военные действия против России, если вдруг произойдет, что Украина не сможет устоять сама,

– уверен Клочок.

Есть несколько планов, что будет с Россией после поражения

По его мнению, сейчас нет единого плана, что делать с Россией после поражения. На Западе прорабатывают разные варианты. Все из них предполагают смену режима Путина. Сейчас даже проходят определенные встречи между представителями Запада и российских элит, которые, вероятно, не являются ближайшим кругом российского диктатора.

В Украине часто раздается мнение о расчленении России на множество регионов после поражения оккупантов в войне. Клочок считает, что это не очень хорошая идея. Распад России не должен происходить мгновенно. Лучше, если это произойдет, как в СССР.

С приходом Горбачева начались демократические процессы в СССР, приведшие к распаду. Это позволило потом сформировать более стабильную геополитическую ситуацию в регионе. Сомнительно, что в случае быстрого распада России на 60 – 80 регионов получится удержать геополитическую стабильность на евразийском континенте,

– отметил Клочок.

Если последует мгновенный распад России и начнутся внутренние конфликты между ее субъектами, может произойти большой кризис с беженцами. Поэтому гораздо лучше, если это государство распадется по примеру СССР. Впрочем, сейчас на Западе понимают одно – Россия в нынешнем виде не может существовать.

Клочок предположил, какие сценарии существования России рассматривают на Западе: смотрите видео

По словам военного эксперта Олега Жданова, Россия планирует начать вторую волну мобилизации уже в январе, а третью – в мае-июне. Эту информацию подтверждает украинская разведка. Также об этом много говорят в соцсетях.

Как отметил Жданов, уже весной российский диктатор Владимир Путин хочет иметь около 500 тысяч мобилизованных. А впоследствии планирует собрать армию размером в 1 миллион 200 тысяч военных.