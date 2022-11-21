Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса и лётчик-инструктор Роман Свитан. Он считает, что из этих 200 тысяч подготовили только 120 – 150. Российская военная система не может переварить большее количество мобилизованных в месяц.

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Российская мобилизационная система захлебнулась

По словам Свитана, мобилизационный резерв России составляет примерно 15 миллионов. Повестки смогут раздать такому количеству людей за несколько месяцев. Но, как показала первая мобилизационная волна, на пункты сбора смогут принять не более 150 тысяч в месяц.

Такое количество мобилизованных они могут умундировать и попытаться научить. Но последнее практически нереально осуществить, ведь мобилизационная система сейчас захлебнулась,

– считает эксперт.

Он отметил, что собрать более или менее подготовленное войско россияне могут ближе к весне – от 500 тысяч до миллиона человек. Но с ними не успеют провести определенные мероприятия по укомплектованию техникой, ведь не будет хватать такого ее уровня и количества.

"Эти военные будут иметь низкую профессиональную подготовку и не смогут выполнить задачи, которые им поставит российское военное руководство", – рассказал Свитан.

Весной освободим Крым

По его словам, весной, когда россияне соберут такое количество военных, ВСУ уже освободит Крым. После этого Кремль не сможет взять его военным путем без сухопутного перешейка. А выход украинских защитников на границы 1991 года в Луганской и Донецкой областях создаст линию фронта около тысячи километров.

На этой границе в Сумской, Харьковской областях и в Луганской области будут проведены оперативные мероприятия и построены фортификационные сооружения, разобраны железнодорожные и автомобильные дороги, заминирована территория. К весне мы должны подготовить нашу границу в режиме линии фронта,

– подчеркнул Свитан.

Он считает, что если мы будем действовать именно так, то российская мобилизация не создаст для украинцев большой проблемы.

Обратная волна мобилизации

Эксперт считает, что существует большая вероятность того, что россияне откажутся от второй волны мобилизации, по крайней мере, до Нового года.

"Сейчас на фронтах есть 50 тысяч мобилизованных и еще 100 тысяч "размазаны" по России, они до сих пор их не могут подсобирать. Это говорит о том, что нет смысла раздавать повестки для того, чтобы не подготовить определенное количество. Тем более, что на россиян ждет так называемая обратная волна мобилизации, – подчеркивает эксперт.

В 80-е годы, во время афганской войны, когда в Советский Союз в большом количестве приходили гробы с убитыми военными. Этот фактор полностью захлестнул тогдашнюю мобилизационную систему. Военным было больше проблем похоронить мобилизованного, чем его призвать", – рассказывает Свитан.

По его словам, в ближайшее время российская мобилизационная система получит сильный негативный эффект от обратной волны.

А это уже создаст сильнейшее напряжение внутри России. Поэтому вряд ли кремлевское военно-политическое руководство решится даже озвучить идею новой волны мобилизации,

– отметил собеседник.

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