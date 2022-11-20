Страна-агрессор на фоне успешных операций Вооруженных Сил Украины не готова и к следующим боям. Об этом заявили в Институте изучения войны (ISW).

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В ISW объяснили, почему Россия не готова к мобилизации и боям

В Институте войны отметили, что российская цель – расширить боевую мощь без проведения всеобщей мобилизации.

Отмечается, что с января 2022 года количество российских заключенных сократилось примерно на 6,5%, по-видимому, из-за интенсивной вербовки группы Вагнера. ISW широко сообщал о вербовке пленных и их использовании на передовой в Украине.

19 ноября росСМИ продолжили активную дискуссию по поводу предстоящей второй волны мобилизации. Российские источники также сообщили о запуске базовых курсов военной подготовки в Барнауле, чтобы гарантировать, что те, кого коснется мобилизация, получат "все необходимые навыки".

Известный российский Telegram-канал опроверг заявления из украинских источников о том, что Россия, вероятно, проведет всеобщую мобилизацию после новогодних праздников, утверждая, что у России нет оборудования, тренажеров или бюрократической структуры, необходимой для обеспечения гипотетических новомобилизованных солдат. Канал утверждал, что в будущем российские власти могут провести частичную мобилизацию, но Министерство обороны (МО) мобилизует только 100 – 200 000 человек за раз. Они считают, что России необходимо мобилизовать 1 – 1,5 миллиона солдат, чтобы победить украинские силы.

Предварительные анализы ISW подтверждают оценку того, что МО России не имеет возможностей или ресурсов для проведения будущей всеобщей мобилизации... оно не готово к предстоящим раундам частичной мобилизации или даже обеспечению тех, кто сейчас мобилизован,

– говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что российские военные продолжают скрытую мобилизацию.

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