Країна-агресорка на тлі успішних операцій Збройних Сил України не готова й до наступних боїв. Про це заявили в Інституті вивчення війни (ISW).

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В ISW пояснили, чому Росія не готова до мобілізації та боїв

В Інституті війни зауважили, що російська мета – розширити бойову міць без проведення загальної мобілізації.

Зазначається, що з січня 2022 року кількість російських ув'язнених скоротилася приблизно на 6,5%, мабуть, через інтенсивне вербування групи Вагнера. ISW широко повідомляв про вербування полонених та їх використання на передовій в Україні.

19 листопада росЗМІ продовжили активну дискусію щодо майбутньої другої хвилі мобілізації. Російські джерела також повідомили про запуск базових курсів військової підготовки в Барнаулі, щоб гарантувати, що ті, кого торкнеться мобілізація, отримають "усі необхідні навички".

Відомий російський Telegram-канал спростував заяви з українських джерел про те, що Росія, ймовірно, проведе загальну мобілізацію після новорічних свят, стверджуючи, що Росія не має обладнання, тренажерів чи бюрократичної структури, необхідної для забезпечення гіпотетичних новомобілізованих солдатів. Канал стверджував, що в майбутньому російська влада може провести часткову мобілізацію, але Міністерство оборони (МО) мобілізує лише 100 – 200 000 осіб за раз. Натомість вони вважають, що Росії необхідно мобілізувати 1 – 1,5 мільйона солдатів, щоб перемогти українські сили.

Попередні аналізи ISW підтверджують оцінку того, що МО Росії не має можливостей або ресурсів для проведення майбутньої загальної мобілізації… воно не готове до майбутніх раундів часткової мобілізації або навіть забезпечення тих, хто зараз мобілізований,

– йдеться у повідомленні.

Водночас зауважується, що російські військові продовжують приховану мобілізацію.

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