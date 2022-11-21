Про це 24 каналу розповів військовий експерт, полковник запасу та льотчик-інструктор Роман Світан. Він вважає, що з цих 200 тисяч підготували лише 120 – 150. Російська військова система не може переварити більшу цієї кількості мобілізованих на місяць.

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Російська мобілізаційна система захлинулась

За словами Світана, мобілізаційний резерв Росії приблизно 15 мільйонів. Повістки вони зможуть роздати такій кількості людей за декілька місяців. Але, як показала перша мобілізаційна хвиля, на пункти збору зможуть прийняти щонайбільш 150 тисяч на місяць.

Таку кількість мобілізованих вони можуть умундирувати й спробувати навчити. Але останнє практично нереально здійснити, адже мобілізаційна система зараз захлинулась,

– вважає експерт.

Він зазначив, що зібрати більш-менш підготовлене військо росіяни можуть ближче до весни – від 500 тисяч до мільйона людей. Але з ними не встигнуть провести певні заходи з укомплектування технікою, адже не буде вистачати такого її рівня і кількості.

"Ці військові будуть мати низьку професійну підготовку і не зможуть виконати завдання, які їм поставить російське військове керівництво", – розповів Світан.

Весною звільнимо Крим

За його словами, весною, коли росіяни зберуть таку кількість військових, ЗСУ вже звільнить Крим. Після цього Кремль не зможе взяти його військовим шляхом без сухопутного перешийка. А вихід українських захисників на кордони 1991 року у Луганській та Донецькій областях створить лінію фронту приблизно тисяча кілометрів.

На цьому кордоні в Сумській, Харківській областях і в частині Луганської будуть проведені оперативні заходи та побудовані фортифікаційні споруди, розібрані залізничні та автомобільні дороги, замінована територія. До весни ми маємо підготувати наш кордон у режимі лінії фронту,

– наголосив Світан.

Він вважає, якщо ми будемо діяти саме так, то російська мобілізація не створить для українців великої проблеми.

Зворотна хвиля мобілізації

Експерт вважає, що існує велика ймовірність того, що росіяни відмовляться від другої хвилі мобілізації принаймні до Нового року.

"Зараз на фронтах є 50 тисяч мобілізованих і ще 100 тисяч "розмазано" по Росії, вони ще досі їх не можуть дозбирати. Це говорить про те, що немає сенсу роздавати повістки для того, щоб не підготувати певну кількість. Тим більш, що на росіян чекає так звана зворотна хвиля мобілізації, – наголошує експерт.

У 80-ті роки, під час афганської війни коли до Радянського Союзу у великій кількості приходили гроби з вбитими військовими. Цей фактор повністю захлинув тодішню мобілізаційну систему. Військком мав більше проблем поховати мобілізованого, ніж його призвати", – розповідає Світан.

За його словами, найближчим часом російська мобілізаційна система отримає потужний негативний ефект від зворотної хвилі.

А це вже створить сильне напруження всередині Росії. Тому навряд чи кремлівське військове-політичне керівництво зважиться навіть озвучити ідею нової хвилі мобілізації,

– зазначив співрозмовник.

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Мобілізація в Росії: коротко