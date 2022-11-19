Про це 24 каналу сказав військовий експерт Михайло Притула. За його словами, Кремль буде продовжувати гнати людей на забій в Україну.

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Яку кількість осіб має мобілізувати Росія, щоб втримати території

Притула зазначив, що математично Кремлю треба приблизно мільйон росіян відмобілізувати для того, щоб просто втримати ту територію України, яку вони зараз захопили.

Тобто це проста математика і їм діватися просто нікуди, якщо вони не хочуть отримати військово-політичну поразку,

– заявив військовий експерт.

Тому, за його словами, росіяни теж рахують і будуть намагатися зібрати 3 мільйони. Вони не будуть зупиняти мобілізацію та продовжуватимуть її під різними назвами – спочатку була часткова мобілізація, потім осінній призов, далі знову мобілізація, після чого буде весняний призов.

Притула додав, що Кремль буде продовжувати гнати людей на забій в Україну. Зараз Росія фактично кинула 100 тисяч осіб, заткнувши дірки на фронті, які у них виникли. Потім ще підготують 200 тисяч для того, щоб кинути їх замість цих 100 тисяч, коли вони закінчаться.

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