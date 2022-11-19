Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Михаил Притула. По его словам, Кремль будет продолжать гнать людей на убой в Украине.

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Притула отметил, что математически Кремлю нужно примерно миллион россиян мобилизовать для того, чтобы просто удержать ту территорию Украины, которую они сейчас захватили.

То есть это простая математика и им деваться просто некуда, если они не хотят получить военно-политическое поражение,

– заявил военный эксперт.

Поэтому, по его словам, россияне тоже считают и будут пытаться собрать 3 миллиона. Они не будут останавливать мобилизацию и продолжать ее под разными названиями – сначала была частичная мобилизация, затем осенний призыв, затем снова мобилизация, после чего будет весенний призыв.

Притула добавил, что Кремль будет продолжать гнать людей на убой в Украине. Сейчас Россия фактически бросила 100 тысяч человек, заткнув возникшие у них дыры на фронте. Затем еще подготовят 200 тысяч, чтобы бросить их вместо этих 100 тысяч, когда они закончатся.

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