У Росії планують легалізувати призов на військову службу громадян України, які проживають на тимчасово зайнятих, окупованих територіях.
До теми ЗСУ відправили на той світ ще 400 ворогів: втрати окупантів станом на 17 листопада
Росія готується влаштувати незаконний призов вже навесні
Як повідомили у Генштабі ЗСУ, в Росії вже готується відповідний законопроєкт. Очікується, що він набуде чинності вже навесні 2023 року.
Повідомляється, що Росія планує провести незаконну паспортизацію українців.
Що робити, якщо вас мобілізували до російської армії
- На початку повномасштабного вторгнення Росія мобілізовувала до своїх лав українців з окупованих територій Донбасу та Криму. Росія насильно призивала українців до своєї армії ще з 2014 року.
- Кожен українець, якого Росія змусить вступити у свою армію, розглядається жертвою воєнних злочинів РФ. Тих, хто добровільно приєднається до збройних сил Росії та брав участь у війні проти України, чекає ув'язнення до 15 років.
- Людям з окупованих територій радять уникати отримання повісток та дзвінків з окупаційних "військкоматів". Варто змінити місце проживання та номер телефону.
- Якщо ж вас мобілізували, то при першій же можливості здавайтеся у полон українській армії та повідомляйте, що ви з окупованих територій. Також громадян закликали не виконувати незаконних наказів ворога.
Росія втрачає тисячі солдатів і кидає на фронт мобілізованих
Росія веде криваву війну проти України та гребує життями своїх же військових. Через шалені втрати та провали у війні кремлівському диктатору Владіміру Путіну у вересні довелося оголосити так звану часткову мобілізацію у Росії.
До збройних сил Росії вирішили мобілізувати 300 тисяч військових, з яких вже щонайменше 80 тисяч відправилися воювати в Україну. Росія кидає на фронт не тільки професіоналів, але й зеків та важко хворих.
Крім того, на війні гинуть громадяни інших країн, яких Росія теж незаконно відправляє воювати. Так восени в Україні загинув громадянин Замбії, який був засуджений у Росії, але опинився на фронті.
До речі – Росія зазнає великих втрат на Луганщині: дивіться відео