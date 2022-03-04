Варто змінити номер і місце проживання
У Прокуратурі Криму та Севастополя дали поради мешканцям окупованих територій, як уникнути призову на війну Росії проти України.
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Перш за все, жителі окупованих територій Криму, Донецької та Луганських областей – громадяни України, навіть якщо вимушено взяли паспорт РФ.
Якщо окупанти змусили вас вступити до збройних сил РФ чи союзних військ – ви будете розглядатися жертвами воєнних злочинів Росії.
Людям з окупованих територій радять уникати отримання повісток та дзвінків з окупаційних "військкоматів". Варто змінити місце проживання та номер телефону.
Якщо ж вас мобілізували, то при першій же можливості здавайтеся у полон українській армії та повідомляйте, що ви з окупованих територій. Також громадян закликали не виконувати незаконних наказів ворога.
Тих, хто добровільно приєднається до збройних сил Росії та брав участь у війні проти України, чекає ув'язнення до 15 років.
Що робити, якщо окупанти призивають на війну проти України / Інструкція Прокуратури
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