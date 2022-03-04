Следует изменить номер и место жительства

В Прокуратуре Крыма и Севастополя дали советы жителям оккупированных территорий, как избежать призыва на войну России против Украины.

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Прежде всего жители оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганских областей – граждане Украины, даже если вынужденно взяли паспорт РФ.

Если оккупанты заставили вас вступить в вооруженные силы РФ или союзных войск – вы будете рассматриваться жертвами военных преступлений России.

Людям с оккупированных территорий советуют избегать получения повесток и звонков с оккупационных "военкоматов". Следует изменить место жительства и номер телефона.

Если вас мобилизовали, то при первой же возможности сдавайтесь в плен украинской армии и сообщайте, что вы с оккупированных территорий. Также граждан призвали не выполнять незаконные приказы врага.

Тех, кто добровольно присоединится к вооруженным силам России и участвовал в войне против Украины, ожидает заключения до 15 лет.

Что делать, если оккупанты призывают на войну против Украины / Инструкция Прокуратуры