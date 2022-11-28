На цій зустрічі міністри НАТО, ймовірно, дадуть нові обіцянки щодо нелетальної підтримки України.
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Мовиться про:
- паливо,
- електрогенератори,
- медикаменти,
- зимове спорядження,
- пристрої для боротьби з безпілотниками.
Окремі члени Альянсу також, ймовірно, оголосять про нові поставки військового обладнання для України – головним чином, систем протиповітряної оборони.
Водночас НАТО, як організація, не буде пропонувати таких постачань через побоювання залучення у війну з Росією. Але міністри також обговорять, як підтримати Україну у віддаленішому майбутньому.
У довгостроковій перспективі ми допоможемо Україні перейти від обладнання радянських часів до сучасних стандартів, доктрини і тренувань НАТО,
– сказав перед зустріччю генсек НАТО Єнс Столтенберг.
Додамо, що 21 листопада Парламентська асамблея НАТО визнала Росію та її режим державою-терористом. Відповідна резолюція була одноголосно ухвалена на щорічній сесії в Мадриді. Політолог Валерій Димов зазначив, що рішення Європарламенту є дуже важливим і може вплинути на міжнародні відносини надалі. Водночас Росія фактично одразу підтвердила свій статус "країни-терориста і країни терористів" новими атаками на цивільну інфраструктуру України.
Як світ підтримує Україну
Поки очільник Кремля змушений виклянчувати у таких же диктаторських режимів, як і у Росії, бодай якусь зброю та боєприпаси, Україну підтримують багато урядів світу та приватних компаній. Зокрема:
- Американська корпорація Boeing хоче налагодити постачання високоточних снарядів до України.
- Гендиректор компанії Baykar Makina Халук Байрактар планує у майбутньому виробляти в Україні безпілотні винищувачі Bayraktar Kizilelma, а також безпілотники. Будівництво заводу може тривати декілька місяців, запустити його планують у 2023 році.
- Велика Британія надала Збройним Силам України ракети із високоточним наведенням Brimstone 2. Крім того, Німеччина передала 10 танкових тягачів M1070 Oshkosh.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що деякі країни надають Україні військову допомогу, хоч не говорять про це, і навіть заперечують свою участь.
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