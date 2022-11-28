На цій зустрічі міністри НАТО, ймовірно, дадуть нові обіцянки щодо нелетальної підтримки України.

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Мовиться про:

паливо,

електрогенератори,

медикаменти,

зимове спорядження,

пристрої для боротьби з безпілотниками.

Окремі члени Альянсу також, ймовірно, оголосять про нові поставки військового обладнання для України – головним чином, систем протиповітряної оборони.

Довідка. Засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ відбудеться в Бухаресті 29 – 30 листопада 2022 року.

Водночас НАТО, як організація, не буде пропонувати таких постачань через побоювання залучення у війну з Росією. Але міністри також обговорять, як підтримати Україну у віддаленішому майбутньому.

У довгостроковій перспективі ми допоможемо Україні перейти від обладнання радянських часів до сучасних стандартів, доктрини і тренувань НАТО,

– сказав перед зустріччю генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Додамо, що 21 листопада Парламентська асамблея НАТО визнала Росію та її режим державою-терористом. Відповідна резолюція була одноголосно ухвалена на щорічній сесії в Мадриді. Політолог Валерій Димов зазначив, що рішення Європарламенту є дуже важливим і може вплинути на міжнародні відносини надалі. Водночас Росія фактично одразу підтвердила свій статус "країни-терориста і країни терористів" новими атаками на цивільну інфраструктуру України.

Як світ підтримує Україну

Поки очільник Кремля змушений виклянчувати у таких же диктаторських режимів, як і у Росії, бодай якусь зброю та боєприпаси, Україну підтримують багато урядів світу та приватних компаній. Зокрема:

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що деякі країни надають Україні військову допомогу, хоч не говорять про це, і навіть заперечують свою участь.

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