Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що Україна отримує допомогу у вигляді озброєння від третіх країн, але не напряму.
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Передавати таку зброю допомагають партнери
Партнери України передають не лише власне озброєння, але і закуповують його у третіх країн, передаючи його потім Україні. І хоч ці треті країни публічно говорять, що не поставляють зброю до нашої країни, проте вони таки допомагають.
Більшість з цих третіх країн публічно кажуть, що нічого не поставляють, але за лаштунками все відбувається,
– сказав Кулеба.
Ізраїль може допомогти Україні зі зброєю через третю країну
- Раніше повідомлялося, що Ізраїль може розглядати можливість допомогти Україні через іншу країну.
- Колишній бригадний генерал ізраїльської армії Амір Авіві сказав, що Ізраїль міг би постачати протиракетне та безпілотне обладнання іншим країнам, які допомагають Україні, що дозволило б цим третім країнам надати Києву більше своїх власних арсеналів.
- І навіть якщо це вже відбувається, ми навряд чи про це дізнаємось, оскільки в Ізраїлю дуже натягнуті стосунки з Росією, яка на додачу ще й почала тісно співпрацювати з Іраном.
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