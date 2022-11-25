Попри заяву президента Польщі Анджея Дуди, який заявив, що у Польщі знайшли уламки ракети української ППО, глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що українська сторона ще не отримала доказів цього твердження.

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Українській стороні не надали доказів щодо уламків ракети

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що українська сторона поки що не отримала доказів того, що на території Польщі впала ракета саме українських сил ППО. При цьому він зауважив, що Україна прийме висновки, якими б вони не були, проте необхідні докази.

Ми абсолютно відкрито беремо участь у розслідуванні разом з польськими службами. Ми чули політичні заяви про те, що це була українська ракета ППО, але ми не бачили доказів. У наших військових є інформація, що це не наша ракета. Ми готові до взаємного обміну інформацією. Після цього ми прийдемо до загальних висновків і приймемо їх, хоч би якими вони були,

– сказав Кулеба.

При цьому він уточнив, що інцидент з ракетами у Польщі не вплине на відносини Києва з західними партнерами. Адже всі союзники розуміють, у яких умовах Україна перебуває через військову агресію Росії.

Що відомо про інцидент

Як повідомлялося, 15 листопада під час масованого ракетного обстрілу України Росією у польському місті Пшеводув Люблінського воєводства впали дві ракети. Цей населений пункт межує з Львівською та Волинською областями.

Тоді загинули двоє фермерів, 60-річний Богуслав Вос та 62-річний Богдан Чупек, які працювали на агропідприємстві. На місці влучання утворилася величезна воронка. Місцеві польські ЗМІ почали писати, що це, попередньо, російська ракета. Проте згодом польська сторона та НАТО заявили, що уламки схожі на українську ракету.

17 листопада на місце падіння ракет прибули українські фахівці й взяли участь у незалежному розслідуванні. Сторони домовилися відкрито взаємодіяти разом.

25 листопада президент Польщі Анджей Дуда заявив, що уламки другої ракети не знайшли. Мовляв, експерти знайшли лише уламки ракети української ППО, а друга – вибухнула на території України. Проте він додав, що додатково триває лабораторне дослідження і всі чекають остаточні результати розслідування.

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