За словами Дуди, у польському Пшеводуві не виявили решток другої ракети, про яку раніше повідомлялося. Також він запевнив, що під час масованої ракетної атаки російських військ на території Польщі розірвалася ракета української протиракетної оборони.

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Скільки ракет впало на території Польщі та чиїми вони були

Президент Польщі зазначив, що наразі слідство ще триває, однак на місці усі слідчі дії уже закінчилися, зараз тривають лабораторні дослідження.

Ніякі нові висновки не змінюють того, що я говорив раніше. Всі чекаємо висновків експертів і жодним чином у процес не втручаємося,

– заявив Дуда.

Дуда запевнив, що все ж таки вибухнуло дві ракети. Мовляв, одна в Польщі, друга – на території України.

"Знаю, що була спершу інформація про дві ракети. Після слідчих дій решток другої ракети на території Польщі не виявлено. Друга ракета стовідсотково була, тільки не впала на територію Польщі, а на територію України", – наголосив він.

Також Дуда вкотре додав, що "це був трагічний випадок, який стався з вини Росії".

Що відомо про падіння ракети в Польщі: головне

15 листопада ворог завдав масованої ракетної атаки по Україні. Головною ціллю ворога була критична інфраструктура нашої країни. Зокрема, загарбники випустили близько 100 ракет. На щастя, більшість з них вдалося збити.

Того ж дня звилася інформація про те, що у Польщі впало дві ракети. нагадаємо, що унаслідок цього загинули 2 людини.

Німеччина запропонувала Польщі системи ППО, щоб захистити повітряний простір країни. У Варшаві не відмовилися від такої пропозиції.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак наголосив, що підтримав пропозицію своєї колеги з Німеччини. Він також зазначив, що вже обговорив всі деталі.

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