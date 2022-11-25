По словам Дуды, в польском Пшеводуве не обнаружили остатки второй ракеты, о которой ранее сообщалось. Также он заверил, что в ходе массированной ракетной атаки российских войск на территории Польши разорвалась ракета украинской противоракетной обороны.

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Сколько ракет упало на территории Польши и чьими они были

Президент Польши отметил, что в настоящее время следствие продолжается, однако на месте все следственные действия уже закончились, сейчас продолжаются лабораторные исследования.

Никакие новые выводы не меняют того, что я говорил раньше. Все ждем выводов экспертов и никоим образом в процесс не вмешиваемся,

– заявил Дуда.

Дуда заверил, что все-таки взорвались две ракеты. Мол, одна в Польше, другая – на территории Украины.

"Знаю, что была сначала информация о двух ракетах. После следственных действий остаток второй ракеты на территории Польши не обнаружено. Вторая ракета полностью была, только не упала на территорию Польши, а на территорию Украины", – подчеркнул он.

Также Дуда еще раз добавил, что "это был трагический случай, который произошел по вине России".

Что известно о падении ракеты в Польше: главное

15 ноября враг нанес массированную ракетную атаку по Украине. Главной целью неприятеля была критическая инфраструктура нашей страны. В частности, захватчики выпустили около 100 ракет. К счастью, большинство из них удалось сбить.

В тот же день свелась информация о том, что в Польше упали две ракеты. Напомним, что в результате погибли 2 человека.

Германия предложила Польше системы ПВО, чтобы защитить воздушное пространство страны. В Варшаве не отказались от этого предложения.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак подчеркнул, что поддержал предложение своей коллеги из Германии. Он также отметил, что обсудил уже все детали.

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