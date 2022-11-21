Польша может разместить на границе с Украиной дополнительные пусковые установки зенитно-ракетного комплекса Patriot, предложенные ей Германией на фоне инцидента с падением ракет.
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Реакция Польши на предложение Германии
Министр обороны Польши Мариуш Блащак в понедельник, 21 ноября, сообщил в своем твиттере, что поддержал предложение коллеги из Германии. Он также отметил, что обсудил уже все детали.
Я с удовольствием принял предложение министра обороны Германии о размещении дополнительных ракетных установок Patriot в нашей стране. Сегодня в телефонном разговоре с немецкой стороной я предложу, чтобы система была размещена вблизи границы с Украиной,
– написал он в сети.
Что известно о падении ракет в Польше: главное
- 15 ноября враг совершил массированную ракетную атаку по Украине. Главной целью неприятеля была критическая инфраструктура нашей страны. В частности, захватчики выпустили около 100 ракет. К счастью, большинство из них удалось сбить.
- В этот же день две ракеты упали на территории Польши в поселке Пшеводув. В результате два человека погибли.
- Поэтому в Польше созвали заседание Совета нацбезопасности. Сначала предполагали, что на Пшеводув упала российская ракета и неофициально сообщали, что ракет могло быть 2. Впоследствии сообщили, что, по предварительным выводам польских и американских экспертов, вероятнее всего, это была ракета украинской системы противовоздушной обороны.
- Пока в Польше затрудняются ответить, откуда летела ракета. Отмечают, что есть доказательства камер пограничников, но они не показывают со стопроцентной вероятностью, откуда выпустили ракету.
- Некоторые польские СМИ сообщают, что прокуратура Польши вряд ли согласится включить украинскую сторону в расследование взрыва ракеты.
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