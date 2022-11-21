Польша может разместить на границе с Украиной дополнительные пусковые установки зенитно-ракетного комплекса Patriot, предложенные ей Германией на фоне инцидента с падением ракет.

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Реакция Польши на предложение Германии

Министр обороны Польши Мариуш Блащак в понедельник, 21 ноября, сообщил в своем твиттере, что поддержал предложение коллеги из Германии. Он также отметил, что обсудил уже все детали.

Я с удовольствием принял предложение министра обороны Германии о размещении дополнительных ракетных установок Patriot в нашей стране. Сегодня в телефонном разговоре с немецкой стороной я предложу, чтобы система была размещена вблизи границы с Украиной,

– написал он в сети.

Что известно о падении ракет в Польше: главное

15 ноября враг совершил массированную ракетную атаку по Украине. Главной целью неприятеля была критическая инфраструктура нашей страны. В частности, захватчики выпустили около 100 ракет. К счастью, большинство из них удалось сбить.

В этот же день две ракеты упали на территории Польши в поселке Пшеводув. В результате два человека погибли.

Поэтому в Польше созвали заседание Совета нацбезопасности. Сначала предполагали, что на Пшеводув упала российская ракета и неофициально сообщали, что ракет могло быть 2. Впоследствии сообщили, что, по предварительным выводам польских и американских экспертов, вероятнее всего, это была ракета украинской системы противовоздушной обороны.

Пока в Польше затрудняются ответить, откуда летела ракета. Отмечают, что есть доказательства камер пограничников, но они не показывают со стопроцентной вероятностью, откуда выпустили ракету.

Некоторые польские СМИ сообщают, что прокуратура Польши вряд ли согласится включить украинскую сторону в расследование взрыва ракеты.

Обратите внимание! После этого случая Германия предложила Польше системы противоракетной обороны Patriot. Указанные системы ПВО предназначены для перехвата приближающихся ракет.

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