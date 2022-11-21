Об этом пишет польское издание со ссылкой на собственные источники, ознакомленные с ходом дела.

Важно Откуда летела упавшая в Польше ракета: премьер заявил о доказательствах из камер пограничников

Они говорят, что участие украинцев в расследовании противоречило бы процедуре, не говоря уже об интересах следствия, в рамках которого рассматриваются все возможные версии, в том числе о том, что могла упасть зенитная ракета из Украины.

Вокруг расследования ходит много слухов и неточностей

В последнее время в информационном пространстве много неточностей и недоразумений про ход расследования. В частности, информация о том, что не только украинцы, но и американцы уже являются фигурантами расследования, не соответствует действительности.

Дело в том, как объясняет издание, глава международного отдела канцелярии президента Польши Якуб Кумох сказал, что в Пшеводуве работает польско-американская следственная группа. Однако на месте не было американских экспертов – их роль заключается в обеспечении доступа к секретным материалам из системы AWACS.

Решение о ходе расследования и его направлениях принимаются исключительно польской прокуратурой. Даже глава Бюро национальной безопасности Яцек Сивера признал, что хотя участие украинских наблюдателей возможно, это не значит, что они будут принимать участие в расследовании, объяснив, что "это требует соблюдения правосудия и смежных процедур".

Что известно о падении ракет в Польше

Взрыв в приграничной польской деревне произошел днем 15 ноября, вскоре после начала масштабного ракетного удара России по Украине. Поэтому в Польше созвали заседание Совета нацбезопасности.

Сначала предполагали, что на Пшеводув упала российская ракета и неофициально сообщали, что ракет могло быть 2. Впоследствии сообщили, что, по предварительным выводам польских и американских экспертов, вероятнее всего, это была ракета украинской системы противовоздушной обороны.

Президент Польши Анджей Дуда 16 ноября назвал взрыв несчастным случаем. Также он заявил, что понимает президента Украины Владимира Зеленского, который выразил убеждение, что упавшая во вторник на территорию Польши ракета была именно российской.

В то же время в Минобороны Украины призвали не делать поспешных выводов. Необходимо дождаться результатов расследования.

Заметьте – Дуда о падении ракет в Польше: смотрите видео