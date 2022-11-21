Про це пише польське видання із посиланням на власні джерела, що ознайомлені з ходом справи.

Важливо Звідки летіла ракета, яка впала у Польщі: прем'єр заявив про докази із камер прикордонників

Вони кажуть, що участь українців у розслідуванні суперечило б процедурі, не кажучи вже про інтереси слідства, у межах якого розглядаються всі можливі версії, зокрема і про те, що могла впасти зенітна ракета з України.

Довкола розслідування є багато чуток та неточностей

Останнім часом в інформаційному просторі є багато неточностей та непорозумінь щодо перебігу розслідування. Зокрема інформація про те, що не лише українці, а й американці вже є фігурантами розслідування, не відповідає дійсності.

Річ у тім, як пояснює видання, голова міжнародного відділу канцелярії президента Польщі Якуб Кумох сказав, що у Пшеводуві працює польсько-американська слідча група. Однак на місці не було американських експертів – їхня роль полягає у забезпеченні доступу до секретних матеріалів із системи AWACS.

Рішення про хід розслідування та його напрямки ухвалюються виключно польською прокуратурою. Навіть голова Бюро національної безпеки Яцек Сівера визнав, що хоча участь українських спостерігачів можлива, це не означає, що вони братимуть участь у розслідуванні, пояснивши, що "це вимагає дотримання правосуддя та суміжних процедур".

Що відомо про падіння ракет у Польщі

Вибух у прикордонному польському селі стався вдень 15 листопада, невдовзі після початку масштабного ракетного удару Росії по Україні. Через це у Польщі скликали засідання Ради нацбезпеки.

Спершу припускали, що на Пшеводув впала російська ракета і неофіційно повідомляли, що ракет могло бути 2. Згодом повідомили, що, за попередніми висновками польських та американських експертів, найімовірніше, це була ракета з української системи протиповітряної оборони.

Президент Польщі Анджей Дуда 16 листопада назвав вибух нещасним випадком. Також він заявив, що розуміє президента України Володимира Зеленського, який висловив переконання, що ракета, яка впала у вівторок на територію Польщі, була саме російською.

Водночас у Міноборони України закликали не робити поспішних висновків. Необхідно дочекатися результатів розслідування.

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