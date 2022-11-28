Як пишуть ЗМІ, у Пентагоні зараз розглядають цю пропозицію. Остаточної відповіді ще немає.

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Україна зможе ще ефективніше бити по тилу окупантів

Boeing хоче постачати Україні дешеві високоточні снаряди, що дозволить завдавати ударів по глибокому тилу російської армії. Мовиться про снаряди GLSDB, які поєднують у собі боєприпаси GBU-39 та ракетні двигуни М26. Їх Україна може отримати вже навесні 2023 року.

GLSDB керується за допомогою GPS-навігатора і може вразити важливу ціль росіян на відстані 150 кілометрів. Вартість одного такого снаряда складає близько 40 тисяч доларів. За даними видання, Boeing запропонував Пентагону постачати Україні снаряди одразу з американських складів.

Що слід знати про підтримку України у світі

Поки Владімір Путін змушений ледь не на колінах виклянчувати у таких же диктаторських режимів, як і у Росії, бодай якусь зброю та боєприпаси, Україну підтримують не лише уряди світу, але й багато приватних компаній. Зокрема, гендиректор компанії Baykar Makina Халук Байрактар планує у майбутньому виробляти в Україні безпілотні винищувачі Bayraktar Kizilelma, а також безпілотники Bayraktar TB2 та Bayraktar Akinci.

Будівництво заводу з виробництва ударних безпілотників Bayraktar турецької компанії Baykar може тривати декілька місяців, запустити його планують у 2023 році.

Крім того, допомогу надають і чимало цивілізованих країн світу, зокрема:

Велика Британія надала Збройним Силам України ракети із високоточним наведенням Brimstone 2.

Крім того, Німеччина надала Україні 10 танкових тягачів M1070 Oshkosh.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що деякі країни надають Україні військову допомогу, хоч не говорять про це і навіть заперечують свою участь.

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