Також Берлін передав українським військовим 53 захищених автомобілі Прикордонної служби країни.

До речі Україна все ще може отримати ППО Patriot, які призначені для Польщі: що вирішили в Німеччині

Готують нові машини

Так, Німеччина готує відправити в Україну ще 14 гусеничних машин з дистанційним керуванням для підтримки забезпечення. Коли саме вони надійдуть, поки не повідомляють.

Зверніть увагу! M1070 – найбільший тягач в армії США. Він оснащений 12,06-літровим дизельним двигуном Detroit Diesel 8V-92TA на 500 кінських сил. Тягач розвиває максимальну швидкість до 81 кілометрів на годину.

Допомога від Німеччини

20 листопада в німецькому уряді анонсували нову допомогу для України. Зазначили, що до Києва відправлять:

боєприпаси для реактивної системи залпового вогню MARS II;

3 великовантажні напівпричепи M1070 Oshkosh (загалом надали 8);

17 одиниць автомобілів для прикордонної служби (загалом – 39);

1 навантажувач (загалом – 4);

запасні частини для великокаліберного кулемета М2;

24 MG3 для броньованих евакуаційних машин (загалом – 30);

10 датчиків захисту від дронів (загалом – 28);

20 спеціальних приладів для електронних пристроїв для захисту від дронів;

116 польових обігрівачів.

Однак Польща запропонувала передати Україні системи ППО Patriot, які їй хоче надати Німеччина. Офіційний Берлін заявив, що наразі це неможливо.

Детальніше – чи може Німеччина надати Україні системи Patriot: відео