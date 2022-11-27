Також Берлін передав українським військовим 53 захищених автомобілі Прикордонної служби країни.

До речі Україна все ще може отримати ППО Patriot, які призначені для Польщі: що вирішили в Німеччині

Готують нові машини

Так, Німеччина готує відправити в Україну ще 14 гусеничних машин з дистанційним керуванням для підтримки забезпечення. Коли саме вони надійдуть, поки не повідомляють.

Допомога від Німеччини

20 листопада в німецькому уряді анонсували нову допомогу для України. Зазначили, що до Києва відправлять:

  • боєприпаси для реактивної системи залпового вогню MARS II;
  • 3 великовантажні напівпричепи M1070 Oshkosh (загалом надали 8);
  • 17 одиниць автомобілів для прикордонної служби (загалом – 39);
  • 1 навантажувач (загалом – 4);
  • запасні частини для великокаліберного кулемета М2;
  • 24 MG3 для броньованих евакуаційних машин (загалом – 30);
  • 10 датчиків захисту від дронів (загалом – 28);
  • 20 спеціальних приладів для електронних пристроїв для захисту від дронів;
  • 116 польових обігрівачів.

Однак Польща запропонувала передати Україні системи ППО Patriot, які їй хоче надати Німеччина. Офіційний Берлін заявив, що наразі це неможливо.

Детальніше – чи може Німеччина надати Україні системи Patriot: відео