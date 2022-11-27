Також Берлін передав українським військовим 53 захищених автомобілі Прикордонної служби країни.
До речі Україна все ще може отримати ППО Patriot, які призначені для Польщі: що вирішили в Німеччині
Готують нові машини
Так, Німеччина готує відправити в Україну ще 14 гусеничних машин з дистанційним керуванням для підтримки забезпечення. Коли саме вони надійдуть, поки не повідомляють.
Допомога від Німеччини
20 листопада в німецькому уряді анонсували нову допомогу для України. Зазначили, що до Києва відправлять:
- боєприпаси для реактивної системи залпового вогню MARS II;
- 3 великовантажні напівпричепи M1070 Oshkosh (загалом надали 8);
- 17 одиниць автомобілів для прикордонної служби (загалом – 39);
- 1 навантажувач (загалом – 4);
- запасні частини для великокаліберного кулемета М2;
- 24 MG3 для броньованих евакуаційних машин (загалом – 30);
- 10 датчиків захисту від дронів (загалом – 28);
- 20 спеціальних приладів для електронних пристроїв для захисту від дронів;
- 116 польових обігрівачів.
Однак Польща запропонувала передати Україні системи ППО Patriot, які їй хоче надати Німеччина. Офіційний Берлін заявив, що наразі це неможливо.
Детальніше – чи може Німеччина надати Україні системи Patriot: відео