Также Берлин передал украинским военным 53 защищенных автомобиля Пограничной службы страны.
Кстати , Украина все еще может получить ПВО Patriot, которые предназначены для Польши: что решили в Германии
Готовят новые машины
Да, Германия готовит отправить в Украину еще 14 гусеничных машин с дистанционным управлением для поддержки обеспечения. Когда они поступят, пока не сообщают.
Обратите внимание! M1070 – самый большой тягач в армии США. Он оснащен 12,06-литровым дизельным двигателем Detroit Diesel 8V-92TA на 500 лошадиных сил. Тягач развивает максимальную скорость до 81 километра в час.
Помощь от Германии
20 ноября в немецком правительстве анонсировали новую помощь для Украины. Отметили, что в Киев отправят:
- боеприпасы для реактивной системы залпового огня MARS II;
- 3 большегрузных полуприцепа M1070 Oshkosh (в целом предоставили 8);
- 17 единиц автомобилей для пограничной службы (в общей сложности – 39);
- 1 погрузчик (в общем – 4);
- запасные части для крупнокалиберного пулемета М2;
- 24 MG3 для бронированных эвакуационных машин (в общем – 30);
- 10 датчиков защиты от дронов (в общем – 28);
- 20 специальных приборов для электронных устройств для защиты от дронов;
- 116 полевых обогревателей.
Однако Польша предложила передать Украине системы ПВО Patriot, которые ей хочет предоставить Германия. Официальный Берлин заявил, что это невозможно.