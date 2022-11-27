Также Берлин передал украинским военным 53 защищенных автомобиля Пограничной службы страны.

Кстати , Украина все еще может получить ПВО Patriot, которые предназначены для Польши: что решили в Германии

Готовят новые машины

Да, Германия готовит отправить в Украину еще 14 гусеничных машин с дистанционным управлением для поддержки обеспечения. Когда они поступят, пока не сообщают.

Обратите внимание! M1070 – самый большой тягач в армии США. Он оснащен 12,06-литровым дизельным двигателем Detroit Diesel 8V-92TA на 500 лошадиных сил. Тягач развивает максимальную скорость до 81 километра в час.

Помощь от Германии

20 ноября в немецком правительстве анонсировали новую помощь для Украины. Отметили, что в Киев отправят:

боеприпасы для реактивной системы залпового огня MARS II;

3 большегрузных полуприцепа M1070 Oshkosh (в целом предоставили 8);

17 единиц автомобилей для пограничной службы (в общей сложности – 39);

1 погрузчик (в общем – 4);

запасные части для крупнокалиберного пулемета М2;

24 MG3 для бронированных эвакуационных машин (в общем – 30);

10 датчиков защиты от дронов (в общем – 28);

20 специальных приборов для электронных устройств для защиты от дронов;

116 полевых обогревателей.

Однако Польша предложила передать Украине системы ПВО Patriot, которые ей хочет предоставить Германия. Официальный Берлин заявил, что это невозможно.

Детальнее – может ли Германия предоставить Украине системы Patriot: видео