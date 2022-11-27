Про це 24 каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан. Він нагадав, що Польща просить Берлін розмістити установки Patriot саме в Україні.
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Однак Німеччина поки не надала чіткої відповіді з приводу пропозиції Польщі. За словами Світана, існує 2 варіанти, де можуть розгорнути системи Patriot.
- Перший – на кордоні Польщі та України.
- Другий – ЗРК Patriot передадуть безпосередньо Києву.
"Нас влаштовують і перший, і другий варіанти. Адже це однаково допоможе захистити небо України. Було б непогано зробити це чимшвидше", – зазначив військовий експерт.
Як Patriot працюватимуть на польсько-українському кордоні
Полковник запасу ЗСУ розповів, що якщо установки Patriot будуть розташовані на кордоні Польщі з Україною, вони будуть "бачити" як мінімум на 100 кілометрів вглиб України й зможуть перехоплювати ракети.
На Захід України росіяни запускають переважно крилаті ракети. Patriot дуже добре по них працює. У такому випадку ми зможемо мінімум на 100 кілометрів пересунути наші зенітно-ракетні комплекси, збільшивши щільність ППО над Україною,
– наголосив Світан.
У випадку, якщо Patriot стоятимуть на кордоні з Польщею, ці ЗРК обслуговуватимуть польські або натівські оператори.
Що буде, якщо Patriot передадуть Україні
Якщо ж Німеччина все-таки погодиться передати ці системи ППО Україні, то, за словами Світана, ми також можемо поставити їх на відстані 100 – 200 кілометрів від кордону з Польщею.
Це також дозволить збільшити щільність військ ППО. Ми відтягнемо свої зенітно-ракетні комплекси на схід. Однак у цьому випадку на комплексах Patriot будуть працювати наші оператори,
– розповів полковник запасу ЗСУ.
Він додав, що системи Patriot у такому випадку будуть включені до української системи протиповітряної оборони.
"НАТО вже втрутилося у війну проти Росії"
Частина європейських посадовців говорить про те, що навіть якщо Patriot стоятимуть на кордоні Польщі і звідти збиватимуть російські ракети, Москва може розцінити це як втручання НАТО у війну. Однак Світан переконаний, що Північноатлантичний альянс втягнутий у війну ще з 2014 року.
Ще з того часу ми отримуємо певну допомогу від НАТО, у нас працюють натівські інструктори та як мінімум – третина озброєння від альянсу. Тож все це більше нагадує політичні ігри, ніж реальні причини,
– сказав військовий експерт.
Він наголосив, що немає значення, де стоятимуть ці системи ППО та хто ними керуватиме. Адже у будь-якому випадку російські ракети будуть збивати зброєю НАТО.
"Насамперед важливо закрити повітряний простір і України, й країни НАТО – Польщі. Тим паче що поляки вже зіткнулися з наслідками через те, що не зробити це з початку повномасштабної війни в Україні", – зазначив Світан.
Де найкраще розмістити Patriot – оптимальний варіант для України
Він додав, що у ситуації з Patriot є певні проблеми по їхньому розгортанню та перенавчанню особового складу. За його словами, це дуже складна установка, включена у загальну систему протиракетної та протиповітряної оборони НАТО. Вивести її за рамки цієї системи доволі складно.
Оптимальний варіант для нас – якби вони стояли на кордоні з Польщею і на них працювали б оператори НАТО. Patriot можуть закривати Польщу, прикриваючи наше небо хоча б на 100 кілометрів із заходу.
Військовий експерт додав, що самій Україні потрібні трохи простіші системи ППО середньої дальності. Зокрема, йдеться про:
- NASAMS,
- IRIS-T,
- SAMP/T,
- HAWK.
Світан наголосив, що Україні вистачило б для захисту неба цієї номенклатури систем ППО. Питання залишається лише у їхній кількості, яка на сьогодні недостатня.
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Польща просить передати Україні ЗРК Patriot: що відомо
- Берлін вирішив запропонувати Польщі Patriot після трагічного випадку у селі Пшеводов, де 15 листопада впала ракета.
- Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак попросив, щоб Німеччина віддала системи Patriot Україні.
- Проте в Німеччині повідомили, що Україна не отримає ці системи ППО, адже вони призначені для використання лише на території НАТО. Втім, згодом у Берліні заявили, що обговорюють із союзниками запит Польщі.
- Водночас Німеччина обіцяє додатково посилити протиповітряну оборону України. Українські військові отримають додаткові високоточні ЗРК IRIS-T.