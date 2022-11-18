Ракети, які впали у Пшеводові, влучили в агропідприємство. Двоє чоловіків, які працювали там, загинули на місці.
До теми Падіння ракети в Пшеводові: у Польщі очікують посилення російської пропаганди
Відомо, що жертвами стали 60-річний Богуслав Вос та 62-річний Богдан Чупек. Мер Долобичева, у підпорядкуванні якого є Пшеводів, Гжегож Древнік розповів, що агропідприємство розташовується на полі. Навколо нього не було жодних будівель.
Що відомо про загиблих
Богуслав Вос працював 40 років майстром на зернопереробному заводі та жив із дружиною та літньою тещею, за якою доглядав. Він мав двох дорослих дітей, які живуть у Кракові.
Богдан Чупек мешкав у сусідньому селі Сетніки і працював трактористом. Він приїхав у Пшеводув перед самою трагедією. Чоловік кермував трактором, повним зерна, коли Вос чекав, щоб його розвантажити. Саме тоді влучила ракета.
"Ми всі знаємо один одного, це невелике місто. Ми ніколи не переживали такої трагедії. Вони були хороші люди", – розповів журналістам один з місцевих мешканців.