Ракети, які впали у Пшеводові, влучили в агропідприємство. Двоє чоловіків, які працювали там, загинули на місці.

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Відомо, що жертвами стали 60-річний Богуслав Вос та 62-річний Богдан Чупек. Мер Долобичева, у підпорядкуванні якого є Пшеводів, Гжегож Древнік розповів, що агропідприємство розташовується на полі. Навколо нього не було жодних будівель.