Цю інформацію Маріуш Блащак розповів 25 листопада, повідомили в Міноборони Польщі. Це відбулось на тлі обговорення про ймовірну передачу Україні цих систем.

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Чому Польщі вигідно розмістити у нас ППО Patriot

Розміщення німецьких пускових установок Patriot в Україні вигідно для безпеки південно-східної частини нашої країни. Тому що ракетна безпека на сході України (ймовірно помилка, адже країни обговорюють розміщення ППО на заході України – 24 канал) також визначає безпеку на сході Польщі,

– заявив Блащак.

Він пояснив, що система протиповітряної оборони на сході Польщі буде збивати ракети на цій території, а ракета, яка впала 15 листопада, атакувала поляків всього за кілька кілометрів від українського кордону.

Маріуш Блащак розповів, що:

ракета 15 листопада пролетіла через територію Польщі всього за кілька-кілька секунд;

цього часу недостатньо, щоб ефективно її збити;

ба більше, якби Польща збила ракету над українською територією, то це означало б вступ Польщі у війну. Варшава природно цього не хоче.

Розгортання ППО Patriot на Заході України підвищує безпеку як України, так і Польщі, – пояснив віцепрем'єр.

Маріуш Блащак також пригадав про ситуацію з електроенергією, а саме – загрозу блекауту в Україні. Адже масований ракетний обстріл по електростанціях та інших об'єктах критичної інфраструктури призводить до відключень електрики.

"Як наслідок, через зиму це спричинить ще одну хвилю біженців, і з точки зору як безпеки України, так і безпеки Польщі та всієї Європи, краще, щоб іншої хвилі біженців не було", – заявив Блащак.

Що кажуть наші Повітряні сили

Речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат у ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив, що Україна безумовно хотіла б мати такі системи, проте питання передачі озброєнь – це колективні рішення.

Patriot – це одні з найкращих зенітних ракетних комплексів, які є у світі. Якби вони були розміщені навіть на кордоні з Україною – це б уже був великий плюс,

– пояснив Ігнат.

Уточнив, що Європа могла б так і себе захищати, і Україна б мала захист на заході нашої країни. За словами речника: "Якщо ухвалять рішення передати їх (ППО Patriot – 24 канал) Україні і таким чином закрити певну ділянку фронту на кордоні Румунії, Польщі та інших країн – це було б дуже гарне рішення для нашої держави".

Ймовірна передача Україні ППО Patriot

Після того, як ракета 15 листопада впала в польському селі та вбила двох людей, Німеччина запропонувала Польщі передати їм системи протиракетної оборони Patriot.

Натомість у Варшаві вважають, що краще їх розмістити на території України та звернулись з цим питанням до Берліну. Німеччина спочатку відмовила, а наразі тривають обговорення.

Польський президент Анджей Дуда заявив, що Берлін сам вирішує, де розміщувати Patriot. Проте Дуда переконаний, що з військової точки зору їх було б краще розмістити в Україні.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг розповів, що у випадку, коли мовиться про конкретні потужності, то це має бути рішення національного уряду.

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