Генсек НАТО Єнс Столтенберг під час прес-конференції заявив, що Альянс надав Україні системи ППО. Водночас він підкреслив, якщо йдеться про конкретні потужності, то це має бути рішення національного уряду.

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Столтенберг проситиме збільшити підтримку України

Єнс Столтенберг схвально оцінив ініціативу Німеччини посилити ППО Польщі після падіння ракети біля кордону з Україною.

Я вітаю німецьку пропозицію зміцнити протиповітряну оборону Польщі шляхом розміщення батарей Patriot у Польщі після трагічного інциденту минулого тижня, який забрав життя двох людей,

– сказав він.

Столтенберг анонсував, що наступного тижня на зустрічі глав країн МЗС НАТО переконуватиме союзників збільшити підтримку України, і не лише шляхом надання ППО.

"Але конкретні рішення стосовно конкретних потужностей залишаються національними рішеннями", – резюмував Столтенберг.

Що відомо про передачу Польщі німецьких ППО Patriot

Німеччина вирішила запропонувати Польщі системи протиракетної оборони Patriot після трагічного випадку у селі Пшеводов, де 15 листопада впала ракета.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що прийняв пропозицію Німеччини. Після цього Міністерство оборони Німеччини підтвердило, що найближчим часом надасть Польщі комплекси Patriot.

Згодом міністр оборони Польщі попросив, щоб Німеччина віддала системи Patriot Україні. Він заявив, що це зміцнить безпеку на східному кордоні.

Проте в Німеччині повідомили, що Україна не отримає ці системи ППО, адже вони призначені для використання лише на території НАТО.

У Повітряних силах ЗСУ вважають, що ці системи могли б захистити як українську територію, так і європейське небо.

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