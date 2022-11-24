Про це 24 каналу розповів військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков. За його словами, сумнівно, що ці системи зараз потраплять до України. На жаль, поки немає відповідного політичного рішення.

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Якщо ми говоримо про передачу Patriot до України, то впираємося не лише в політичне рішення. Це доволі складний і не дуже мобільний комплекс. Зазвичай він працює зі стаціонарних позицій. А його опанування може вимірюватися кількома місяцями,

– зазначив Катков.

Можна зробити певну безпечну зону на Заході України

Як наголошує Катков, насамперед системи Patriot призначені для збиття балістичних ракет. Німеччина має найсучаснішу версію цього ЗРК, який може знищувати такі ракети на відстані до 60 кілометрів.

На його думку, якщо ці системи дійсно розмістять на прикордонні України та Польщі, то є висока ймовірність, що ці ЗРК збиватимуть російські ракети. Потрібно просто про це домовитися. Це був би важливий експеримент інтеграції української ППО з натівською.

Вони, грубо кажучи, можуть завдяки кільком Patriotam, розміщеним уздовж кордону, зробити безпечну зону углиб десь на 40 кілометрів. І це може бути ефективним рішенням,

– вважає Катков.

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