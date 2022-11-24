Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков. По его словам, сомнительно, что эти системы сейчас попадут в Украину. К сожалению, пока нет соответствующего политического решения.

Важно Защитят ли Украину системы Patriot, если Польша разместит их на границе: предположение эксперта

Если мы говорим о передаче Patriot в Украину, то упираемся не только в политическое решение. Это достаточно сложный и не слишком мобильный комплекс. Обычно он работает со стационарных позиций. А овладевание им может измеряться несколькими месяцами,

– отметил Катков.

Можно сделать определенную безопасную зону на Западе Украины

Как отмечает Катков, в первую очередь системы Patriot предназначены для сбивания баллистических ракет. Германия имеет современную версию этого ЗРК, который может уничтожать такие ракеты на расстоянии до 60 километров.

По его мнению, если эти системы действительно разместят на пограничных Украине и Польше, то высока вероятность, что эти ЗРК будут сбивать российские ракеты. Надо просто об этом договориться. Это был бы важный эксперимент интеграции украинской ПВО с натовской.

Они, грубо говоря, могут благодаря нескольким Patriotam, расположенным вдоль границы, создать безопасную зону на глубине где-то на 40 километрах. И это может быть эффективным решением,

– считает Катков.

Получит ли Украина системы Patriot от Германии – мнение Каткова: смотрите видео

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