Системи, які нам надали партнери, дуже ефективно працюють. Про це на брифінгу повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
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Систем поки є мало
Речник нагадав, що в України є 2 системи NASAMS. Вони, як і IRIS-T, проявили себе у протиповітряному бою.
Це сучасні комплекси із гарною системою виявлення цілей, а також ракетами, які фактично стовідсотково знищують крилаті ракети ворога. Проблема у тому, що маємо мало цих систем,
– зазначив Ігнат.
Він зазначив, що Німеччина обіцяє надати ще кілька установок IRIS-T. З ними буде працювати підрозділ, який зможе прикрити близько 100 кілометрів ділянки фронту.
Окремо Ігнат наголосив, що ППО – це не лише зенітно-ракетні комплекси повітряних сил та винищувачі, а ще й ППО сухопутних військ, військово-морських сил тощо.
Що відомо про NASAMS
Перші зенітні ракетні комплекси NASAMS прибули в Україну 7 листопада. Міністр оборони Олексій Резніков тоді наголосив, що ці ЗРК посилять нашу армію та зроблять українське небо безпечнішим.
- NASAMS знищує повітряні цілі на середніх і малих висотах за будь-яких метеорологічних умов.
- Максимальна дальність ураження коливається від 25 до 50 кілометрів, а висота – від 15 до 25. Ракета здатна досягати швидкості 4 900 кілометрів на годину.
- Система має покращені радари і потужні системи управління вогнем. Окрім того, кожна з пускових установок має по 6 ракет. Тобто вони можуть вдарити по одній або декількох цілях.
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