Эту информацию Мариуш Блащак рассказал 25 ноября, сообщили в Минобороны Польши. Это произошло на фоне обсуждения о возможной передаче Украине этих систем.

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Почему Польше выгодно разместить у нас ПВО Patriot

Размещение немецких пусковых установок Patriot в Украине выгодно для безопасности юго-восточной части нашей страны. Потому что ракетная безопасность на востоке Украины (вероятно ошибка, ведь страны обсуждают размещение ПВО на западе Украины – 24 канал) также определяет безопасность на востоке Польши,

– заявил Блащак.

Он объяснил, что система противовоздушной обороны на востоке Польши будет сбивать ракеты на этой территории, а упавшая 15 ноября ракета атаковала поляков всего в нескольких километрах от украинской границы.

Мариуш Блащак рассказал, что:

ракета 15 ноября пролетела через территорию Польши всего за несколько секунд;

этого времени недостаточно, чтобы эффективно ее сбить;

более того, если бы Польша сбила ракету над украинской территорией, это означало бы вступление Польши в войну. Варшава, естественно, этого не хочет.

Разворачивание ПВО Patriot на Западе Украины повышает безопасность как Украины, так и Польши,

– пояснил вице-премьер.

Мариуш Блащак также вспомнил ситуацию с электроэнергией, а именно – угрозу блекаута в Украине. Ведь массированный ракетный обстрел по электростанциям и другим объектам критической инфраструктуры приводит к отключениям электричества.

"Как следствие, через зиму это повлечет за собой еще одну волну беженцев, и с точки зрения как безопасности Украины, так и безопасности Польши и всей Европы, лучше, чтобы другой волны беженцев не было", – заявил Блащак.

Что говорят наши Воздушные силы

Спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона "Единые новости" заявил, что Украина, безусловно, хотела бы иметь такие системы, однако вопросы передачи вооружений – это коллективные решения.

Patriot – это одни из самых лучших зенитных ракетных комплексов, которые есть в мире. Если бы они были размещены даже на границе с Украиной – это бы уже был большой плюс,

– объяснил Игнат.

Он уточнил, что Европа могла бы так и себя защищать, и Украина имела бы защиту на западе нашей страны. По словам спикера: "Если примут решение передать их (ПВО Patriot – 24 канал) Украине и таким образом закрыть определенный участок фронта на границе Румынии, Польши и других стран – это было бы очень хорошее решение для нашего государства".

Вероятная передача Украине ПВО Patriot

После того, как ракета 15 ноября упала в польской деревне и убила двух человек, Германия предложила Польше передать им системы противоракетной обороны Patriot.

В Варшаве же считают, что лучше их разместить на территории Украины и обратились с этим вопросом в Берлин. Германия сначала отказала, а сейчас продолжаются обсуждения.

Польский президент Анджей Дуда заявил, что Берлин сам решает, где размещать Patriot. Однако Дуда убежден, что с военной точки зрения их лучше было бы разместить в Украине.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что если речь идет о конкретных мощностях, то это должно быть решение национального правительства.

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