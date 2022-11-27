Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан. Он напомнил, что Польша просит Берлин разместить установки Patriot именно в Украине.
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Однако Германия пока не дала четкого ответа по поводу предложения Польши. По словам Свитана, существует два варианта, где могут развернуть системы Patriot.
- Первый – на границе Польши и Украины.
- Второй – ЗРК Patriot передадут непосредственно Киеву.
"Нас устраивают и первый, и второй варианты. Ведь это все равно поможет защитить небо Украины. Было бы неплохо сделать это побыстрее", – отметил военный эксперт.
Как Patriot будут работать на польско-украинской границе
Полковник запаса ВСУ рассказал, что если установки Patriot будут расположены на границе Польши с Украиной, они будут "видеть" как минимум на 100 километров вглубь Украины и смогут перехватывать ракеты.
На Запад Украины россияне запускают преимущественно крылатые ракеты. Patriot очень хорошо по ним работает. В таком случае мы сможем минимум на 100 километров передвинуть наши зенитно-ракетные комплексы, увеличив плотность ПВО над Украиной,
– подчеркнул Свитан.
Если Patriot будут стоять на границе с Польшей, эти ЗРК будут обслуживать польские или натовские операторы.
Что будет, если Patriot передадут Украине
Если же Германия все-таки согласится передать эти системы ПВО Украине, то, по словам Свитана, мы можем поставить их на расстоянии 100 – 200 километров от границы с Польшей.
Это также позволит увеличить плотность войск ПВО. Мы оттянем свои зенитно-ракетные комплексы на восток. Однако в этом случае на комплексах Patriot будут работать наши операторы,
– рассказал полковник запаса ВСУ.
Он добавил, что системы Patriot в таком случае будут включены в украинскую систему противовоздушной обороны.
"НАТО уже вмешалось в войну против России"
Часть европейских чиновников говорит о том, что даже если Patriot будут стоять на границе Польши и оттуда сбивать российские ракеты, Москва может расценить это как вмешательство НАТО в войну. Однако Свитан убежден, что Североатлантический альянс вовлечен в войну еще с 2014 года.
Еще с тех пор мы получаем определенную помощь от НАТО, у нас работают натовские инструкторы и как минимум треть оружия – от альянса. Так что все это больше напоминает политические игры, чем реальные причины,
– сказал военный эксперт.
Он подчеркнул, что неважно, где будут стоять эти системы ПВО и кто будет ими управлять. Ведь в любом случае, российские ракеты будут сбивать оружием НАТО.
"Прежде всего, важно закрыть воздушное пространство и Украины, и страны НАТО – Польши. Тем более что поляки уже столкнулись с последствиями из-за того, что не сделали это с начала полномасштабной войны в Украине", – отметил Свитан.
Где лучше всего разместить Patriot – оптимальный вариант для Украины.
Он добавил, что в ситуации с Patriot есть определенные проблемы по их развертыванию и переобучению личного состава. По его словам, это очень сложная установка, включенная в общую систему противоракетной и противовоздушной обороны НАТО. Вывести ее за рамки этой системы достаточно сложно.
Оптимальный вариант для нас – если бы они стояли на границе с Польшей и на них работали операторы НАТО. Patriot могут закрывать Польшу, прикрывая наше небо хотя бы на 100 километров с запада.
Военный эксперт добавил, что самой Украине нужны более простые системы ПВО средней дальности. В частности, речь идет о:
- NASAMS,
- IRIS-T,
- SAMP/T,
- HAWK.
Свитан подчеркнул, что Украине хватило бы для защиты неба этой номенклатуры систем ПВО. Вопрос остается лишь в их количестве, которое на сегодняшний день недостаточно.
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Польша просит передать Украине ЗРК Patriot: что известно
- Берлин решил предложить Польше Patriot после трагического случая в селе Пшеводов, где 15 ноября упала ракета.
- Министр обороны Польши Мариуш Блащак попросил, чтобы Германия отдала системы Patriot Украине.
- Однако в Германии сообщили, что Украина не получит эти системы ПВО, ведь они предназначены для использования только на территории НАТО. Впрочем, впоследствии в Берлине заявили, что обсуждают с союзниками запрос Польши.
- В то же время Германия обещает дополнительно усилить противовоздушную оборону Украины. Украинские военные получат дополнительные высокоточные ЗРК IRIS-T.