Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан. Он напомнил, что Польша просит Берлин разместить установки Patriot именно в Украине.

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Однако Германия пока не дала четкого ответа по поводу предложения Польши. По словам Свитана, существует два варианта, где могут развернуть системы Patriot.

Первый – на границе Польши и Украины.

Второй – ЗРК Patriot передадут непосредственно Киеву.

"Нас устраивают и первый, и второй варианты. Ведь это все равно поможет защитить небо Украины. Было бы неплохо сделать это побыстрее", – отметил военный эксперт.

Как Patriot будут работать на польско-украинской границе

Полковник запаса ВСУ рассказал, что если установки Patriot будут расположены на границе Польши с Украиной, они будут "видеть" как минимум на 100 километров вглубь Украины и смогут перехватывать ракеты.

На Запад Украины россияне запускают преимущественно крылатые ракеты. Patriot очень хорошо по ним работает. В таком случае мы сможем минимум на 100 километров передвинуть наши зенитно-ракетные комплексы, увеличив плотность ПВО над Украиной,

– подчеркнул Свитан.

Если Patriot будут стоять на границе с Польшей, эти ЗРК будут обслуживать польские или натовские операторы.

Что будет, если Patriot передадут Украине

Если же Германия все-таки согласится передать эти системы ПВО Украине, то, по словам Свитана, мы можем поставить их на расстоянии 100 – 200 километров от границы с Польшей.

Это также позволит увеличить плотность войск ПВО. Мы оттянем свои зенитно-ракетные комплексы на восток. Однако в этом случае на комплексах Patriot будут работать наши операторы,

– рассказал полковник запаса ВСУ.

Он добавил, что системы Patriot в таком случае будут включены в украинскую систему противовоздушной обороны.

"НАТО уже вмешалось в войну против России"

Часть европейских чиновников говорит о том, что даже если Patriot будут стоять на границе Польши и оттуда сбивать российские ракеты, Москва может расценить это как вмешательство НАТО в войну. Однако Свитан убежден, что Североатлантический альянс вовлечен в войну еще с 2014 года.

Еще с тех пор мы получаем определенную помощь от НАТО, у нас работают натовские инструкторы и как минимум треть оружия – от альянса. Так что все это больше напоминает политические игры, чем реальные причины,

– сказал военный эксперт.

Он подчеркнул, что неважно, где будут стоять эти системы ПВО и кто будет ими управлять. Ведь в любом случае, российские ракеты будут сбивать оружием НАТО.

"Прежде всего, важно закрыть воздушное пространство и Украины, и страны НАТО – Польши. Тем более что поляки уже столкнулись с последствиями из-за того, что не сделали это с начала полномасштабной войны в Украине", – отметил Свитан.

Где лучше всего разместить Patriot – оптимальный вариант для Украины.

Он добавил, что в ситуации с Patriot есть определенные проблемы по их развертыванию и переобучению личного состава. По его словам, это очень сложная установка, включенная в общую систему противоракетной и противовоздушной обороны НАТО. Вывести ее за рамки этой системы достаточно сложно.

Роман Свитан Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Оптимальный вариант для нас – если бы они стояли на границе с Польшей и на них работали операторы НАТО. Patriot могут закрывать Польшу, прикрывая наше небо хотя бы на 100 километров с запада.

Военный эксперт добавил, что самой Украине нужны более простые системы ПВО средней дальности. В частности, речь идет о:

NASAMS,

IRIS-T,

SAMP/T,

HAWK.

Свитан подчеркнул, что Украине хватило бы для защиты неба этой номенклатуры систем ПВО. Вопрос остается лишь в их количестве, которое на сегодняшний день недостаточно.

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