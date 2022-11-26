Спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона "Единые новости" рассказал 26 ноября, какие самолеты и системы ПВО нужны нашим военным. В частности, для защиты неба от атак и успешной деоккупации наших территорий.

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Какие самолеты и ПВО нужны ВСУ

Юрий Игнат заявил, что нам нужно очень много комплексов ПВО. Ведь:

на их базе надо создать обновленную систему противовоздушной обороны ​;

​; потому что в Украине основа – это советские образцы, такие как зенитно-ракетные комплексы "Бук-М1" и С-300;

NASAMS и IRIS-T, которые прикрывают наше воздушное пространство, есть в ограниченном количестве;

в частности, только одна установка IRIS-T и две батареи NASAMS.

Эти системы призваны заменить старое вооружение, которое у нас еще осталось от Советского Союза. И усилиться такими системами как Patriot или SAMP-T, которые в том числе могут работать и по баллистическим целям,

– заявил спикер командования Воздушных сил.

Какие самолеты нужны Украине

Конечно же, Юрий Игнат подтвердил, что Украина пока зависима от западного вооружения, от их артиллерийских систем и танков. Отметил также, что Украине нужны самолеты.

"Без технологических самолетов, которые сейчас есть в странах НАТО, широкого спектра вооружения, которые имеют такие самолеты как F-15, F-16 будет очень трудно", – объяснил спикер.

По его словам, Воздушные силы очень хотят иметь такой спектр на вооружении.

...Ведь это позволит очень быстро реализовать все наши мечты, а именно освободить наши оккупированные территории,

– объяснил Юрий Игнат.

Добавил также, что переговоры и диалог на всех фронтах по F-15 не прекращаются.

Самые важные новости о военной помощи для ВСУ

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что некоторые страны помогают нам тайно. Они оказывают военную помощь, однако не говорят об этом и даже отрицают эти факты.

25 ноября в Киев с визитом прибыл глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли. Он заверил, что Лондон поможет нам пережить зиму. В частности, страна отправит ВСУ 35 авто, включая 24 кареты "скорой" и шесть бронемашин.

Комментируя помощь Украине, спикер главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Запад все равно предоставит нам оружие. В частности, 10 систем ПВО, о которых Украина просит в то время, когда Россия постоянно атакует объекты критической инфраструктуры, оставляя людей без света, тепла и воды. Подоляк заявил, что Украина не может проиграть войну и не будет капитулировать в обмен на свет.

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