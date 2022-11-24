В то же время из-за осознания того, что Россия осуществляет геноцид в Украине, другие страны должны изменить свои взгляды. Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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Советник руководителя ОП отметил, что из-за сложной ситуации с российскими ракетными обстрелами в Украине будут веерные отключения и дефицит электроэнергии.

На фоне этого власти сегодня пытаются строить "параллельные сети" и продолжают настаивать на необходимости ускорения поставок вооружений, в том числе до 10 систем ПРО из стран Запада.

Мы хотим увеличить объемы, и партнеры это понимают. Но есть логистическая и бюрократическая сложности в решении этих вопросов: не за день – два решаем, а через две – три – четыре недели. На сегодня нет других стран кроме Украины, которые имеют такую ненависть и понимание того, что Россию бояться категорически не надо,

– объяснил чиновник.

По его словам, другие страны оглядываются на Россию, и перед Украиной есть ряд вызовов, чтобы хоть как-то их убеждать в обратном.

"Когда мы ведем переговоры, мы говорим, что вы все равно нам это дадите в любом случае, потому что вы не сможете просто смотреть, как одни люди "геноцидят" других людей в таком количестве и так демонстративно. Вы все равно передадите нам ракеты ATACMS, любую бронетехнику, которую нам нужно, в частности, Leopard и Abrams", – подчеркнул Подоляк.

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По его мнению, Украина не может проиграть войну и она не будет отказываться от войны "ради капитуляции в обмен на свет".

"Вы будете передавать нам в любом случае системы ПРО, потому что нужно защитить небо, чтобы уменьшить количество убитых людей в 21 веке. Все убитые просто были дома в мирном Киеве или Виннице... Мы им это объясняем, но они еще не могут прийти к этому из-за своего ключевого страха перед войной, как таковой. Мы в разных пространствах находимся", – резюмировал советник Ермака.

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